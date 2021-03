SPD-Chef Thomas Kutschaty im Live-Interview mit der WAZ

Thomas Kutschaty - seit der Wahl zum Landesvorsitzenden gilt er als unangefochtene Nummer 1 der SPD in NRW.

Essen. WAZ-Chefredakteur Tyrock spricht mit dem Oppositionsführer über Kritik am Corona-Management der Regierung und die Aussichten der NRW-SPD.

Thomas Kutschaty wird im kommenden Jahr bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen darum kämpfen, Ministerpräsident zu werden. Als Fraktionschef der SPD im Landtag und seit kurzem auch Landesvorsitzender gilt Kutschaty mittlerweile als unumstrittene Führungspersönlichkeit in seiner Partei.

Im Live-Interview am Mittwoch ab 17.15 Uhr spricht WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock mit dem SPD-Politiker und früheren Justizminister über die Aussichten und Ziele der Sozialdemokraten in ihrem früheren Stammland sowie über die Frage, wie er als Oppositionsführer das Corona-Management des amtierenden Ministerpräsidenten Laschet einschätzt - was er anders machen würde, wenn er das Land regierte.

Das Interview wird live hier im Portal übertragen. Anschließend wird die Video-Aufzeichnung hier in diesem Beitrag zu sehen sein.

