In Marl ist in einer Wohnung ein Mann tot aufgefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar, es gab aber mehrere Festnahmen.

Polizei Leiche in Wohnung in Marl gefunden – mehrere Festnahmen

Marl. Polizisten haben am Sonntag in einer Wohnung in Marl die Leiche eines Mannes gefunden. Es gab mehrere Festnahmen, die Hintergründe sind unklar.

In einer Wohnung in Marl im Kreis Recklinghausen haben Polizisten einen toten Mann gefunden. Mehrere Personen seien vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nähere Angaben zu den Festnahmen und zu der Tat machte er nicht.

Am Sonntagnachmittag war die Polizei per Notruf alarmiert worden, in der Wohnung entdeckten die Beamten die Leiche. Wie die „Marler Zeitung“ berichtet, soll es sich bei den festgenommenen Personen um drei Männer und eine Frau handeln, die sich bei Eintreffen der Polizei am Tatort aufhielten. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. (dpa)

