Längere Wartezeiten an NRW-Flughäfen – aber kein Chaos

Auch an diesem Wochenende gab es Schlangen an den NRW-Flughafen. Aber das große Chaos der letzten Wochen blieb aus. (Symbolbild)

Düsseldorf/Köln. Auch am dritten Ferienwochenende in NRW müssen Passagiere an den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Auch am dritten Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen müssen die Passagiere an den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Wie ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn am Samstag auf Anfrage sagte, gab es in den Terminals weiterhin Warteschlangen. Die geplagten Gäste blieben den Angaben zufolge jedoch geduldig, alles laufe ruhig und geordnet ab.

Bis zu zweieinhalb Stunden Warten

Die Lage am Flughafen Köln/Bonn variiere derzeit stark, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. So habe es am Samstagmorgen bei der Sicherheitskontrolle zwischen 9 und 11 Uhr eine Wartezeit von rund zweieinhalb Stunden gegeben, danach habe es sich wieder entspannt.

Ähnliches berichtete ein Sprecher aus Düsseldorf. Am Airport hätten sich am frühen Samstagmorgen längere Schlangen gebildet, die jedoch um 6 Uhr schon wieder aufgelöst gewesen seien. Alle Menschen seien ruhig geblieben und ein Chaos blieb demnach aus.

Fast 300.000 Menschen in Düsseldorf und Köln/Bonn abgeflogen

Am gesamten Wochenende werden am Flughafen Düsseldorf insgesamt etwa 179 000 Menschen erwartet, in Köln/Bonn sollen knapp mehr als 100 000 Reisende abgefertigt werden. Den längeren Wartezeiten zum Trotz hätten alle Passagiere in Düsseldorf ihren Flieger noch rechtzeitig erreicht, sagte der Flughafen-Sprecher.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr