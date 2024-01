Krumme Gabeln, neue Oldtimer und ein ganz alter Gangsterboss

Wie verbog Uri Geller das Besteck? Welche Autos sind gut gealtert? Wie alt ist Al Capone? Die Antworten gibt es in der Digitalen Sonntagszeitung.

Aufschieben war gestern! Was wäre ein Jahresbeginn ohne gute Vorsätze? Die Autorin Monique Bogdahn erklärt im Interview mit Asgard Dierichs, wie man durch kluge Planung statt Aufschieberiris mehr Zeit für schöne Dinge des Lebens hat.

Uri Gellers krumme Tour: Vor 50 Jahren verbog der israelische Illusionist im deutschen Fernsehen Löffel und Gabeln. Angeblich nur durch die magische Kraft seiner Gedanken. Andreas Böhme erinnert an Gellers Aktionen.

Zehn junge Oldtimer: Zum Jahreswechsel gibt es wieder einige neue Kandidaten fürs H-Kennzeichen. Wir nehmen die spannendsten unter die Lupe, von Alfa Romeo bis Opel Omega.

Der größte Gangsterboss aller Zeiten: Vor 125 Jahren wurde Al Capone geboren. Er herrschte im Chicago der 20er- und 30er-Jahre als unumstrittener Boss. Sein Name ist bis heute Synonym für skrupelloses Verbrechertum.

Das Jahr der Wahrheit für Kardinal Woelki: Gegen den Oberhirten des Bistums in Köln wird noch immer strafrechtlich ermittelt. Es geht um den Verdacht der Falschaussage. Woelki droht ein Prozess noch in diesem Jahr. Lesen Sie, um was es im einzelnen geht.

Mister Musical im Abenteuerland: Martin Flohr hat das Musical-Genre am Broadway von der Pike auf gelernt. Er begann als Laufbursche und „Mädchen für alles“. Heute feiert er Bühnenerfolge.

Das Auto unter Cyber-Attacke: Die zunehmende Vernetzung der Fahrzeuge bereitet Probleme mit der Datensicherheit. Was Autobesitzer gegen Cyber-Attacken tun können, haben Wolfgang Mulke und Nina Kugler recherchiert.

Chillen, Meeting, Cookie: Wie sich unsere Alltagssprache verändert. Vatertag ist heute üblicher als Himmelfahrt, Sale verdrängt den Schlussverkauf, Physiotherapie die Krankengymnastik. Viele Alltagswörter wurden durch neue Begriffe abgelöst. Zeit für eine aktuelle Übersicht – oder sagen wir besser ein Update.

Ein Hoch auf den König: Am Hochkönig im Salzburger Land kann man bestens Freizeitaktivitäten mit Gaumenfreuden kombinieren. Lesen Sie die Reportage auf unserer Reiseseite.

Greenwashing bei Kosmetik erkennen: Werbeslogans und Verpackungen führen Verbraucher in die Irre. Viele Begriffe versprechen Nachhaltigkeit, sind rechtlich aber nicht geschützt.

Das China-Restaurant-Syndrom: Kulinarischer Mythos oder Realität – ist der Verzehr von glutamathaltigen Lebensmitteln wirklich problematisch? Die Antwort auf unserer Gesundheitsseite.

Diese und viele andere Artikel finden Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei.Hier können Sie sich freischalten lassen. Sie sind noch kein Abonnent?Hier geht es zu unseren Angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr