Kreis Wesel. 50 Kreis-Weseler befinden sich aktuell wegen einer möglichen Corona - Infektion in häuslicher Isolierung. Das teilte Lars Rentmeister, Vorstandsmitglied der Kreisverwaltung, gestern dem Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten mit.

Der Fachdienst Gesundheitswesen halte Kontakt zu den Menschen, rufe ein- bis zwei Mal täglich an und fragt nach dem Befinden. Bislang ist es bei dem einen bestätigten Verdacht geblieben, plus der begründete Verdacht am Andreas-Vesalius Gymnasium.

Alle Schüler und Lehrer bleiben für drei Tage zuhause, bis geklärt ist, ob es sich um einen Coronafall handelt, Schüler und Lehrer stehen bislang aber nicht unter Isolierung zuhause. Aktuell spricht die Stadt mit allen weiterführenden Schulen über ihr Vorgehen.

Krisenstab tagt dreimal wöchentlich, wenn nötig öfter

„Wir rechnen damit, dass die Zahlen hochgehen“, so Rentmeister. Die von der häuslich isolierten Betroffenen zeigten großes Verständnis und hielten sich an die Anordnung. Regelmäßig montags, mittwochs und freitags tritt der Krisenstab des Koordinierungskreises der Kreisverwaltung zusammen.

Bei konkreten Verdachtsfällen auch häufiger. Weil die Gesundheitsverwaltung damit ausgelastet ist, die Isolierten zu betreuen und mögliche Kontaktpersonen herauszufinden, bittet die Kreisverwaltung, sich bei Bedarf an das Ministerium für Arbeit, Gesundheituns Soziales unter 0211/911 91 001, montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr.