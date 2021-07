Krefeld: Feuerwehr muss Frau aus Teigknetmaschine befreien

Krefeld-Uerdingen. Eine Küchenkraft ist in Krefeld mit dem Arm in eine Teigknetmaschine geraten und kam nicht mehr heraus. Die Feuerwehr musste sie befreien.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Großküche ist am Donnerstagabend in Krefeld eine Frau verletzt worden. Sie war mit einem Arm in eine professionelle Teigknetmaschine geraten und konnte sich nicht mehr befreien.

Gegen 17 Uhr war die Feuerwehr zur Niederstraße im Ortsteil Uerdingen gerufen worden. Die Küchenkraft hing mit einem Arm bis zum Ellenbogen in der Teigknetmaschine fest, teilte die Feuerwehr mit. Sie sei dabei schwer verletzt worden und habe den Arm nicht mehr herausbewegen können, berichtete die Feuerwehr.

Die Retter mussten die Maschine zerlegen und konnten die Frau schließlich aus ihrer misslichen Lage befreien. Danach wurde sie vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr mit. (Red.)

