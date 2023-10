Krebsforum live: Hirntumor – Therapien und Perspektiven

Essen. Ein Glioblastom ist ein besonders bösartiger Hirntumor. Beim Hallo Doc!-Forum am 23. Oktober diskutieren Experten. Hier geht es zum Livestream.

Das Hallo-Doc!-Forum am heutigen Montag (23. Oktober) in Essen können Sie auch als Livestream im Internet verfolgen. Mediziner diskutieren dort über die „Diagnose Glioblastom - Therapien und Perspektiven für Betroffene.“ Was sind Optionen außerhalb der Standardtherapie? Was ist in nächster Zukunft abzusehen? Ein Glioblastom ist ein besonders bösartiger Hirntumor.

„Wir können es nicht heilen, aber es hat sich doch schon eine Menge getan“, sagt der Neuroonkologe Professor Martin Glas, einer der Teilnehmer. Das Forum beginnt um 17 Uhr in der Zentrale der FUNKE Mediengruppe in Essen, Jakob-Funke-Platz 1.

HALLO DOC! KREBSFORUM- Diagnose Glioblastom

