Komm, wir teilen uns ein Kind und Rätsel der Kölner Bomben

Essen. Co-Elternschaft und eine mysteriöse Anschlagsserie: Das sind die Themen der Digitalen Sonntagszeitung am 12.03.2023.

Komm, wir teilen uns ein Kind: Baby ja, Liebe nein: Co-Eltern sind keine Paare und hatten nie miteinander Sex, trotzdem haben sie zusammen ein Kind. Welche Vorteile bringt dieses Familienmodell mit sich – und welche Herausforderungen?

Lesen Sie außerdem in Ihrr digitalen Sonntagszeitung: Das Rätsel der „Kölner Bomben“. Vor 30 Jahren wurden in der Domstadt vier Menschen von heimtückischen Sprengfallen schwer verletzt. Die Ermittlungen sind längst eingestellt, die Verbrechen fast vergessen. Werden die Fälle neu untersucht?

Porto mit Herz: Die Geschichte der Wohlfahrtsmarken: Ein Auslaufmodell, das tragische Lücken hinterlässt.

Sterneküche in der Krise. Die Ankündigung glich einem Erdbeben: Norbert Niederkoflers 3-Sterne-Restaurant im Südtiroler Urlaubsparadies St.Kassian wird nach der Frühlingspause nicht wieder öffnen. Das gefeierte St. Hubertus des Hotels Rosa Alpina, auf der Liste der The World’s 50 Best Restaurants derzeit auf Platz 29, schließt. Zumindest in der Form, wie wir es kennen. Der Südtiroler ist nicht der einzige Drei-Sterne-Koch, der sich nach neuen Situationen umschaut. Das Noma in Kopenhagen, das mehrfach zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde, wird schließen, Superkoch René Redzepi gibt auf.

Frachtschiffe als Gefahr für Wale

Immer häufiger kommt es zu tödlichen Kollisionen von Walen und Frachtschiffen. Nun ändern große Reedereien ihren Kurs Foto: F. Hecker / imago/blickwinkel

Frachtschiffe – die große Gefahr für Wale: Immer mehr Güter werden per Schiff transportiert. Dabei kommt es immer häufiger zu tödlichen Kollisionen mit den Meeressäugern. Nun ändern große Reedereien ihren Kurs.

Mit dem Mustang auf die Autobahn: Dee Snider geht mit „Rock meets Classic“ auf Tour. Ein Gespräch über Heavy Metal, Sauerbraten und sein Gefühl bei Tempo 150.

Wie aus einem Feiersaal ein Dorfladen wurde: In der 1700-Seelen-Gemeinde Drangstedt bei Bremerhaven gibt es jetzt wieder einen Supermarkt. Doch es geht um mehr als den Einkauf.

Als Opel Legenden am laufenden Band lieferte

Weiße Wüsten und rote Lagunen: Im Südwesten Boliviens lockt eine atemberaubende Landschaft: Es warten brodelnde Geysire, bizarre Felsen – und der Salar de Uyuni.

Legenden am laufenden Band: Es waren die ersten deutschen Volksautos vom Fließband, mit denen Opel zur Nummer eins in ganz Europa avancierte. Mit legendären Modellen wie Laubfrosch, Kadett, Rekord und Kapitän hat der viertälteste bis heute existierende Autobauer sogar Ford und VW überholt. Aber auch als Marke im Stellantis-Konzern erzielt Opel beachtliche Erfolge.

Alles zum Revierderby zwischen Schalke und dem BVB

Alles über das Revierderby zwischen Schalke und der Dortmunder Borussia lesen Sie in Ihrer Sonntagszeitung. Foto: Ina Fassbender / AFP

Heute müssen alle ranklotzen: Fallen viele Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig aus, bringt das oft auch die Gesunden an ihre Grenzen. Was in so einer Situation zu tun ist.

Sprache ist nicht alles: Gestik, Mimik oder äußeres Erscheinungsbild sagen oft mehr als tausend Worte. Und sie können Psyche und Körper beeinflussen – und damit die Gesundheit.

Dazu viele aktuelle Nachrichten aus der Region, aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.

