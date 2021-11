Kleidertausch: Wie junge Leute mit der Mode gehen können

Dortmund. Die Kirche zeigt Jugendlichen einen Ausstieg aus dem Shopping-Wahn. „Fast Fashion“ kostet zwar die Kunden nicht viel, die Umwelt aber schon.

Der Kampf gegen den Klimawandel geht fleischlos, auf dem Fahrrad, mit Windkraft – aber er geht nicht nackt. Nur was, bitte, haben Klamotten mit dem Klima zu tun? Ein Projekt der Evangelischen Kirche von Westfalen will jungen Menschen die Augen öffnen, und eine Tür: „Exit Fast Fashion“ zeigt ihnen einen Ausgang aus dem Kreislauf von Billig Kaufen, Wenig Tragen, Schnell Wegschmeißen. Und „Fast Fashion“ kommt dabei nicht von „fast schön“.

In der linken Ecke des Gemeinderaums wird es eng. Hier sollen sich alle Konfirmanden versammeln, denen Mode „wichtig“ ist, die auf „Style und Aussehen“ achten. Vor allem die Mädchen stehen sich hier auf den Füßen, nur vier Jungen haben sich zielstrebig zu „nicht wichtig“ aufgemacht (es sind dieselben, die später geschlossen für „Kleidung muss bequem sein“ und „Ich achte auf den Preis“ stehen). Ansonsten: lauter 13-Jährige auf einem Fleck, lange Haare, Jeans bis über den Bauchnabel, riesige Pullover, Turnschuhe – der Trend der letzten Woche. Oder der vorletzten.

Alle gleich: Jeans, Sneakers, darüber Pullis in XXL. Die Jugendlichen müssen heute mehr denn je mit der Mode gehen, wenn sie anerkannt bleiben wollen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Eine Jeans reist mehr als 50.000 Kilometer um die Welt

Denn das wird die Sozialarbeiterin Miriam Albrecht aus Essen ihnen gleich erzählen: dass die Konzerne heute 24 Kollektionen im Jahr auf den Markt schmeißen, manchmal sogar über 50. Nicht mehr vier wie in Omas Zeiten des Katalogs. Dass jeder Deutsche im Schnitt 95 Kleidungsstücke im Schrank hat, bis zu 60 neue im Jahr, wovon er fünf niemals trägt. Vom Entwurf bis zur Ankunft im Laden, sagt die 24-Jährige, vergehen kaum mehr fünf Wochen, qualitativ komme da nicht viel Gutes bei heraus: „Je schneller kaputt, desto schneller was Neues.“ Extrem schnelllebig sei die Modewelt, „Fast Fashion“ heißt ja nichts anderes: „schnelle Mode“. Und viele Jugendlichen rennen mit.

Sie müssen. Weil die Dinge eben angesagt sind, weil die „Peergroup“ sie sonst ausschließt, weil sie nicht mehr dazugehören, wenn sie nicht das Neueste vom Neuesten tragen. Und es kostet ja auch nicht mehr als ein Taschengeld, und wenn doch, dann „sagt das nichts über den Wert: Die Näherin kriegt wahrscheinlich auch nicht mehr Geld“. Oder die Pflückerin, die Spinnerin, die Weberin… Andersrum aber wird ein Billig-Schuh draus: „Je günstiger das Kleidungsstück, desto weniger wahrscheinlich sind faire Bedingungen.“ Den Preis, „den wir nicht zahlen, zahlt jemand anders“: die Menschen in den Fabriken, die Umwelt... Fast Fashion ist wie Fast Food, im Zweifelsfalle ungesund.

2700 Liter Wasser für ein einziges T-Shirt

Ein Kleiderberg, symbolisch für die Neuware, die Menschen weltweit sich anschaffen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Nicht alle Konfirmanden der Gemeinde Rüggeberg bei Ennepetal im Bergischen haben gewusst, was Miriam Albrecht vom Dortmunder Amt für Mission, Ökumene und, wichtig, kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) da erzählt, oder sie haben noch nicht recht darüber nachgedacht. Dass für die Herstellung eines T-Shirts („Davon habe ich mehr als 50, das ist doch das Wichtigste!“) 2700 Liter Wasser benötigt werden, so viel wie ein Mensch für zweieinhalb Jahre Leben braucht. Dass eine Jeans mehr als 50.000 Kilometer zurücklegt, eine Reise durch neun Länder, bis man das Handy in ihre Gesäßtasche stecken kann. Dass zehn Prozent der Treibhausgase von der Klamotten-Produktion kommen. Dass durch Textilien 92 Millionen Tonnen Müll im Jahr anfallen – es bringt hier keiner das Abgelegte in den Altkleidercontainer – und 35 Prozent des Mikroplastiks in den Meeren aus Kleidung kommt. Sagt Miriam Albrecht, sie lässt die Jugendlichen das raten, und die jubeln jedes Mal leiser, wenn sie etwas richtig haben. „Echt, jetzt?“ „Krass!“

Mit Anlauf werfen sie später Steppjacken auf einen Kleiderberg, auf dem schon die Second-Hand-Klamotten von Miriam Albrecht warten, noch einen Schal dazu und vom Kumpel den Kapuzenpulli: Das sind symbolisch die Stücke, die sich die Menschen im Jahr kaufen, mal mehrere Millionen. Jetzt ist die linke Zimmerecke Afrika, gegenüber liegt Nordamerika und Asien in der Mitte. Die 13-Jährigen sortieren, „Europa“ ist ein Stuhlturm, der unter den Kleidern bald zusammenbricht. „Ihr müsst nach dem Reichtum gucken“, sagt die Referentin, das machen sie schon richtig: Asien bekommt nur vier Stücke, dabei wohnen da die meisten Menschen, „und die kleiden uns ein“.

Es geht um Gerechtigkeit und um die Bewahrung der Schöpfung

Der ökologische Fußabdruck? In Asien am höchsten: weil Kleidung dort hergestellt wird. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Und haben deshalb auch den größten ökologischen Fußabdruck: Die Konfirmanden laufen jetzt auf Strümpfen durch den Raum, stapeln Stiefel und Sneakers auf den Kontinenten, die meisten in den USA – nur geht es gerade nicht um Schuhe, sondern um die Umweltverschmutzung. „Ungerecht“ sagt Nick, und das war der Sinn der Sache, dass sie das verstehen. Die Kirche denkt an Gerechtigkeit bei ihrem Projekt, an die Bewahrung der Schöpfung, die Konfirmanden-Gruppe an die Zukunft. Was macht man jetzt, keine Klamotten mehr shoppen?

„Muss denn Shoppen eine Freizeitbeschäftigung sein?“, fragt Miriam Albrecht, die selbst längst weniger kauft und auch weniger wäscht, wegen des Mikro-Plastiks. „Etwas leihen, Kleidertausch-Partys machen, Second Hand kaufen“, empfiehlt die 24-Jährige. In ihren eigenen Nike-Tretern ist vorher schon jemand anders spaziert. „Exit Fast Fashion“, sagt die Expertin, könne nur Impulse geben. Die Studentin weiß es ja selbst: Es braucht Durchhaltevermögen, um den Verlockungen zu widerstehen. „Es geht mir am besten, wenn ich Shopping-Malls meide.“

>>INFO: DAS PROJEKT „EXIT FAST FASHION“

Das in Dortmund beheimatete Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) unter dem Dach der Evangelischen Kirche von Westfalen will mit dem neuen Projekt „Exit Fast Fashion“ vor allem junge Menschen ansprechen: Sie sollen sich mit den ökologischen Folgen der immer mehr auf schnellen Konsum angelegten Bekleidungs-Industrie auseinandersetzen und ihr eigenes Einkaufsverhalten überdenken. Das Projekt versteht sich als einen Beitrag des Engagements für Klimagerechtigkeit, Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit.

„Fast Fashion“, übersetzt „schnelle Mode“, verursacht weltweit, besonders aber in den meist ärmeren Hersteller-Ländern, ökologische und soziale Probleme. Das MÖWe-Projekt soll zum Umdenken anregen und Wege zu einer „Fashion for Future“ aufzeigen, zu einer Mode für die Zukunft.

Dafür gibt es unter www.exit-fast-fashion.de Erklärungen, Material, Aktionsideen und Anregungen für Gottesdienste. Auch einen „Escape-Room“ kann man dort spielen. Auf Wunsch kommt die Sozialarbeiterin Miriam Albrecht in Jugend- und Konfirmandengruppen der Kirchen. Ein Workshop mit der 24-Jährigen dauert etwa drei Stunden.

