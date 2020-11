Na, wie viele 13-Jährige kennen Sie denn so, die ihre eigene Homepage haben und sogar Fanartikel von sich selbst vertreiben? Na?

Maurice Fuchs aus Essen-Frillendorf ist gerade 13, seit Jahren im Showbiz und kennt sie alle: Jason Derulo, Helene Fischer, Thomas Gottschalk, Mark Forster, Kai Pflaume, Pietro Lombardi, Luke Mockridge, alle halt. Und alle kennen ihn . Weil sie schon zusammen aufgetreten sind, in Sendungen wie „Klein gegen Groß“ , womit für ihn 2016 alles begann – da erkannte er die Hits seines Idols Michael Jackson schneller als dessen Bruder Jermaine. Oder in Filmen wie dem ARD-Dreiteiler „Unsere wunderbaren Jahre“ Anfang des Jahres am Rockzipfel von Katja Riemann und Anna Maria Mühe – quasi als Kind des deutschen Wirtschaftswunders.

Seine Notiz auf Facebook: „Treffen mit Jason Derulo. Meeeegggggaaaa!!!!!“ Foto: Privat

„Die Werkstatt ist der Hammer“

Dass Maurice ausgebildet ist in Klavier wie Gesang , soziale Projekte unterstützt wie fürs Friedensdorf Oberhausen und in seiner Altersklasse dreifacher Weltmeister im Shaolin-Kung-Fu ist, reicht aber nicht. Jetzt zaubert er auch noch! Und wie… Über sieben Castings gelang der Siebtklässler in die Show der Ehrlich Brothers. Dabei hat er einen Hokuspokus-Kasten erst vor einem Jahr bekommen von seinen Eltern – doch jedem Zauber wohnt ein Anfang inne. „Dann wollte ich unbedingt lernen, wie es richtig geht“, erzählt er, und nahm an Workshops in der Zauberwelt Düsseldorf statt. Nächste Ausfahrt Herford: dort, wo die Ehrlich Brothers Chris und Andreas wohnen und an ihren Illusionen werkeln. Maurice: „Die Werkstatt ist der Hammer und die beiden Brüder sind supernett und ganz normal.“ In dem Format überzeugt Maurice in der „Magic School“ als magischer Mönch in orangefarbener Montur – und gewinnt einen Backstage-Pass zur nächsten großen Show des spektakulären Magier-Duos. „Vielleicht kann ich sogar meinen eigenen Trick aufführen“, hofft der „Magic Fox“ (Künstlername), „oder wir studieren zusammen etwas ein“.

Ehrliches Lob: „Maurice hat uns begeistert“, sagt Bruder Chris. Foto: SASKIA GAULKE / Sugar & Friends

Chris Ehrlich ist auf jeden Fall schon Fan:„Maurice hat uns echt begeistert, sowohl mit seinem magischen Können als auch mit seiner fröhlichen Art“, sagt er gegenüber der Sonntagszeitung. „Wenn Kids so unbefangen an die Magie herangehen, brauchen wir uns um den zauberischen Nachwuchs keine Sorgen zu machen. Und das sage ich jetzt nicht aus Furcht, weil er ein Kampfsport-Champion ist...“

Wer Maurice auf die flinken Finger schauen will: heute 9.30 auf RTL oder bei TV NOW.

Und wer wissen will, wie es bei dem „Ruhrpott Wunderkind“ weitergeht – erstmal in der Schule! Das Abi will der Gymnasiast auf jeden Fall anstreben, aber auch weiter sichtbar bleiben mit seinem eigenen Merchandise: Masken und Hoodies mit den Initialen „MF“ und einem stilisierten Fuchs. Wegen Corona muss sein Falco-Junior auf der Musical-Bühne warten, so lange träumt Maurice Fuchs eben von einer Rolle in einem Kinofilm an der Seite seines Vorbildes Matthias Schweighöfer. Simsalabim!

Das ist ein Artikel aus der Digitalen Sonntagszeitung – jetzt gratis und unverbindlich testlesen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG