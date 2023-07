Kinder in Mercedes-Sportwagen rammen sieben Autos

Mönchengladbach. Eine Spritztour endete am Mittwoch in Mönchengladbach mit Blaulicht, Beulen und einem enormen Sachschaden. Der Fahrer ist strafunmündig.

Zwei Kinder am Steuer eines Sportwagens haben am Mittwoch in Mönchengladbach für Wirbel gesorgt. Die Polizei löste eine Groß-Fahndung aus - am Ende war nicht nur der Sportwagen erheblich beschädigt.

Zeugen war der Mercedes gegen 16.40 Uhr auf einer Straße im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen aufgefallen. Gleich mehrere alarmierten die Polizei, weil der Fahrer am Steuer des PS-Boliden „augenscheinlich nicht volljährig“ war, teilte am Abend die Polizei mit. Auch die Person auf dem Beifahrersitz wurde auf „deutlich unter 18 Jahre geschätzt“, berichtete die Polizei.

Unfall-Serie: Kinder auf Spritztour mit Mercedes-Sportwagen

Erst habe der Mercedes den Gegenverkehr abgewartet, weil die Straße recht eng war. Doch dann habe der Fahrer Gas gegeben und dabei im Vorbeifahren sechs geparkte Autos am Straßenrand touchiert.

Die Spritztour endete dann einige Kilometer entfernt, hieß es bei der Polizei auf Nachfrage. Eine Streife entdeckte den Mercedes, „verschlossen, verlassen und erheblich beschädigt“, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zudem war ein weiterer geparkter Wagen am Fundort beschädigt.

Lesen Sie auch:Dortmund: 13-Jähriger unternimmt Spritztour mit Papas Auto

Anhand des Kennzeichens des Mercedes sei dann der Fahrer ermittelt worden, hieß es bei der Polizei. Nähere Angaben machte die Polizei Mönchengladbach am Abend aber nicht: „Weil der Fahrer nicht strafmündig ist“, wie ein Beamter in der Leitstelle erklärte - also jünger als 14 Jahre. Was möglicherweise auch auf den Beifahrer zutrifft; die Ermittlungen laufen noch, hieß es bei der Polizei.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro

Der minderjährige Fahrer hatte sich laut Polizei leicht verletzt, habe aber nicht ins Krankenhaus gemusst, hieß es. Der Mercedes sei von der Polizei sichergestellt worden.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. Doch die Summe könnte sich noch steigern, hieß es bei der Polizei: „Wir wissen noch nichts zum Weg der Spritztour“, sagte ein Beamter. Es sei also möglich, dass es weitere beschädigte Fahrzeuge gibt, deren Halter dies aber vielleicht am Mittwoch noch nicht entdeckt hatten. Am Mittwochabend zählte die Polizei insgesamt acht Unfallfahrzeuge, den Mercedes mitgerechnet.

(dae)

