Kein Kölsch, kaum Kostüme - so lief der Elfte im Elften

Kurz vor elf zeigt die Uhr im Turm des historischen Rathauses, da wird es voll auf dem Alter Markt in Köln. Was in diesem Jahr heißt, es sind gut zwei Dutzend Männer und Frauen vom Ordnungsamt da und zwölf Menschen, die sich verkleidet haben – wenn man rote Pappnase oder Luftschlangen um den Hals als Verkleidung gelten lässt. Sonst reduziert sich die Zahl der Narren auf acht. Auftakt zu einer Session, wie es sie noch nie gegeben hat.

Den ganzen Morgen schon schwebt an diesem Elften im Elften ein Zeppelin über der Stadt. „Bliev zohoss“ steht darauf in großen Buchstaben – bleibt zu Hause. Die Kölner halten sich daran. Leer sind die Straßen, frei viele Parkplätze in der City. Und Heu- und Alter Markt, wo normalerweise Zehntausende den Beginn der Fünften Jahreszeit feiern, sind wie ausgestorben. Dafür sind mehrere Hundertschaften der Polizei vor Ort, halten sich aber dezent im Hintergrund.

Lage am Morgen ist „sehr entspannt“

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in Köln die Einhaltung des Alkoholverbots und der Maskenpflicht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auch das Ordnungsamt hat auf die Straße geschickt, was laufen kann und patrouilliert durch die Fußgängerzone. „Sehr entspannt“, sei die Lage sagt einer. Verstöße gegen die Maskenpflicht würden sofort geahndet, größere Ansammlungen kontrolliert und schnell aufgelöst. Beides habe es aber kaum gegeben, heißt es.

Gegen halb elf schiebt Sascha (38) seinen Sohn Simon im Kinderwagen über den Alter Markt. „Ein paar Besorgungen machen“, erklärt er. Und weil es der 11.11. ist, macht er die im Kostüm, trägt rot-weiß gestreiften Pulli und eine Art Wams aus vielen kleinen Köln-Wappen zu gestreifter Mütze und Maske. Ja schade, das alles, findet er. „Aber es gibt keine Alternative.“

Supermärkte haben Alkohol-Regale verrammelt

Mareike will da gar nicht widersprechen. „Es geht einfach nicht anders. Dennoch ist sie enttäuscht. „Zum ersten Mal seit Jahren habe ich am 11.11. frei. Und dann kommt Corona.“ Eva (48), nach eigener Aussage „Karnevalsjeck vor dem Herrn“, aber trotzdem zum ersten Mal seit Jahren wieder auf dem „Alter Markt“. Sonst sei es so voll, „dass man ständig angegrabscht und vollgekotzt wird“. Beides ist heute eher unwahrscheinlich. Nun steht sie da und muss kurz überlegen, wie sich fühlt an diesem ruhigen Morgen: „Irgendwie geerdet.“

Da ist sie nicht alleine. Punkt 11.11. Uhr schaltet Klaus, in einem Kostüm aus schwarzen Lappen, die kleine Musikbox an, die er mitgebracht hat und dann erklingt Karl Berbuer mit dem Klassiker „Och wat war dat fröher schön doch en Colonia“. Andächtig hören die Jecken zu und anschließend stellt der 52-Jährige fest: „Karneval ist mehr, als sich sinnlos zu besaufen und herumzugröhlen.“ Ihn stört es deshalb auch gar nicht, dass in der ganzen Stadt Alkoholverbot herrscht und Supermärkte selbst die Kölsch-Regale verrammelt haben. Vielleicht, hofft Klaus, würden sich nach diesem Jahr manche wieder auf den Ursprung des Karnevals besinnen.

Düsseldorfer Hoppeditz erwacht im Rathaus

Der Hoppeditz (Tom Breuer) ist im Düsseldorfer Rathaus erwacht. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Auch in Düsseldorf, der zweiten Karnevalshochburg im Land, wurde nicht gefeiert. Stattdessen konnten die Jecken im Internet beobachten, wie der Hoppeditz, die Symbolfigur des Düsseldorfer Karnevals, aus seinem achtmonatigen Schlaf erwachte. Nicht wie sonst in einem überdimensionalen Senftopf, sondern im Rathaus, wo er neben US-Präsident Donald Trump auch den neuen Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) aufs Korn nahm. In seiner traditionell gereimten Gegenrede sagte Keller: „Heute feiern wir, wie’s früher war, den Tag in kleinem Kreise, und hoffen schon aufs nächste Jahr, in anderer Art und Weise.“

Davon ist Jutta in Köln überzeugt. Voll kostümiert ist sie zum Alter Markt gekommen, „weil ich immer komme.“ „Alaaf“ ruft sie, wirft ein wenig Konfetti, gibt jedoch zu. „Ist irgendwie blöd in diesem Jahr.“ Aber es sind ja nur zwölf Monate. „2021“, sagt die 52-jährige, „kommen wir wieder hierhin. Und dann holen wir alles nach.“

Verkleidete Radfahrer singen „Kölle Alaaf“

Gegen Mittag fahren noch ein paar verkleidete Radfahrer über den Platz und singen „Kölle Alaaf“. Ein paar Runden lässt die Polizei sie gewähren, dann beendet sie die Tour de Karneval freundlich, aber bestimmt. Ob irgendwo hinter geschlossenen Türen gefeiert wird, weiß niemand so genau. Klaus will das nicht ausschließen. Aber, sagt er, „das sind dann keine echten Karnevalisten. Das sind Leute, die immer noch nicht wissen, was die