Wer in einem Corona-Hotspot wohnt, der bekommt kein Hotelbett in den Herbstferien. Das klingt hart – es ist aber völlig angemessen.

Für die Betroffenen muss es erst einmal diskriminierend klingen: Wohne ich in einer Stadt, die einen Corona-Schwellenwert reißt, wird mich kein Hotel in Deutschland beherbergen. Das mögen keine schönen Aussichten für die Herbstferien sein, zumal auch im Ruhrgebiet einige Städte zuweilen nah an gefährlichen Werten entlangschrammen. Aber die Entscheidung, auf die sich die Bundesländer am Mittwoch verständigt haben, sie ist verhältnismäßig.

Niemand wird hier diskriminiert

Vorab gilt es festzuhalten, dass niemand diskriminiert wird, denn hier wird nichts ungleich behandelt: Die Regel gilt für jede Kommune, die einen gewissen Krankenstand überschreitet. Es wäre verantwortungslos, auf die Corona-Entwicklung nicht zu reagieren und andererseits unhaltbar, nun allen Bürgern die Hotelbetten zu verweigern, nur damit Hammer oder Remscheider sich nicht alleine ausgeschlossen fühlen. Vielmehr sollte jenen, die nach wie vor alle Corona-Spielregeln missachten, damit einmal mehr klar werden, welche Verantwortung sie stets für das Gesamte tragen.

Der Staat muss Rechte gegeneinander abwägen

Bei aller Aufregung um aktuelle Entscheidungen muss jedem klar sein, dass solche Reise-Einschränkungen in Deutschland in der Regel nicht lange andauern. Der Staat aber muss die Rechte in jeder Entscheidung gegeneinander abwägen. Und dass der Schutz des Lebens dabei an oberster Stelle steht, versteht sich von selbst.