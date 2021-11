Karnevalsauftakt in Köln: Das müssen Feiernde wissen

Am 11.11. geht es wieder los. Aber einige Dinge müssen die Narren in diesem Jahr beachten

Köln/Düsseldorf. Während die Corona-Zahlen steigen, startet am Donnerstag die Karnevalssaison. Das müssen Feiernde wissen, die nach Köln oder Düsseldorf fahren.

Am 11.11. beginnt die Fünfte Jahreszeit. Spontan mitzufeiern könnte in den Hochburgen Köln oder Düsseldorf aber für manchen Jecken aus dem Revier durchaus ein Problem werden.

Wo wird gefeiert in Köln?

Die Frage ist eher: „Wo nicht?“ Die offizielle Sessionseröffnung der Willi-Ostermann-Gesellschaft findet wieder am Heumarkt statt, wo 15.000 Besucher erwartet werden. Erstmals sind dafür im Vorfeld Karten zum Preis von 11,11 Euro angeboten worden. Sie waren binnen Stunden verkauft. Wer kein Ticket bekommen hat, kann sich den Weg zum extra eingezäunten Gelände sparen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, auch. Denn rund um die Bühne gilt 2G (geimpft, genesen). Auch der Tanzbrunnen ist übrigens zum Auftakt völlig ausverkauft. Dort gilt die 3G-Plus-Regel (geimpft, genesen, PCR-Test).

Kann man Feierzonen wie den Heumarkt überhaupt kontrollieren?

Das möchten viele Veranstalter in diesen Zeiten gerne wissen. „Wir sind der Eisbrecher nicht nur für Köln“, glaubt Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. „Die ganze karnevalistische Welt schaut auf uns, Weihnachtsmarktbetreiber und Festivalveranstalter auch.“ Ralf Schlegelmilch, Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft, zeigt sich zuversichtlich. 14 Zugänge zur Veranstaltungsfläche wird es geben. „Wir wollen ja keine Schlangen bis zum Zoo“, sagt Schlegelmilch. Deshalb soll es auch eine „Fast Lane“ für den schnellen Zugang geben, wo mobile Sicherheitskräfte schon in den Warteschlangen Impfstatus und Ausweise prüfen. Man habe sich viel bei den Einlasskontrollen der Fußball-Europameisterschaft abgeguckt, sagt der Präsident.

Aber es gibt doch auch andere Stellen in der Stadt, an denen gefeiert wird?

Aber ja. Beliebt sind auch das Studentenviertel Kwartier Latäng oder die Südstadt. Aber Achtung: Auch hier ist der Zutritt in diesem Jahr nicht so einfach möglich. An nahezu allen Kölner Feier-Hotspots gilt mindestens die 3G-Regel. In vielen Gaststätten sind die Vorgaben noch strenger. Und einige Kneipen lassen nur Besucher und Besucherinnen herein, die im Vorfeld ein Ticket gekauft haben.

Komme ich am 11. November denn überhaupt in die Stadt?

Grundsätzlich schon. Aber bringen Sie Zeit mit! Ab 6 Uhr wird die Deutzer Brücke stadteinwärts gesperrt. Mit dem Auto geht es dann nur über die Severinsbrücke in die Stadt. Fußgänger, die Richtung Innenstadt unterwegs sind, sollen schon weit vor der City an Kontrollstellen ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis bzw. einen Negativtest vorzeigen. Busse und Bahnen der Verkehrsbetriebe sind im Einsatz, einzelne Haltestellen können aber kurzfristig gesperrt werden, wenn der Andrang zu groß wird.

Wie groß ist die Vorfreude der Menschen in der Stadt?

Schwierige Frage. „Wir spüren, dass die Menschen wieder Karneval feiern wollen“, sagt Ralf Schlegelmilch. „Aber es geht für uns nicht um ein Feiern um jeden Preis. Denn wir tragen die Verantwortung.“ Das sieht Christoph Kuckelkorn ähnlich. „Viele leben immer noch mit sehr viel Angst.“ Ihnen müsse man Mut machen, bei der Rückkehr zur Normalität helfen. Wobei auch für ihn Normalität nicht heißt „Party bis zum Abwinken“: „Der Karneval hat eine tiefere Aufgabe.“

Was sagen Gastronomen und Gastronominnen?

Sie befinden sich irgendwo zwischen Hoffen und Bangen. Auf der einen Seite können sie nach dem langen Lockdown jeden Euro gebrauchen. Auf der anderen Seite wollen sie durch einen einzigen Kneipen-Karnevalstag nicht ihr Weihnachtsgeschäft gefährden. Erste Lokale lassen die Zapfhähne zum Sessionsauftakt oben oder öffnen erst gegen Abend. „Wir haben uns dazu entschieden, keinen Kneipenkarneval zum 11.11.21 zu feiern“, schreiben etwa die Inhaber der Gaststätte Wirtz in der Südstadt. „Aufgrund der aktuell steigenden Zahlen können wir nicht zu 100 Prozent für eure und unsere Sicherheit sorgen.“ Andere Kneipen überlegen noch.

Wie ist die Lage in Düsseldorf?

Auch dort findet der traditionelle Sessions-Auftakt unter strengen Corona-Bedingungen statt: Für das Hoppeditz-Erwachen, zu dem einige Tausend Besucher erwartet werden, gilt die 2G-Regel. Um die Nachweise kontrollieren zu können, ist der Zugang nur durch Kontrollpunkte möglich. Wer den Nachweis erbracht hat, erhält ein Bändchen. In den Kneipen gelten die üblichen Corona-Regeln. „Wir rechnen“, sagt eine Wirtesprecherin, „mit einer vollen Bude.“

