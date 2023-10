Jacht sinkt: Halterner Segler aus Südatlantik gerettet

Haltern. Der Einhandsegler Martin Daldrup aus Haltern ist mit seiner Segeljacht im Südatlantik vor Brasilien in Seenot geraten. So wurde er gerettet.

Mehr als zwei Monate schon war der 59-Jährige, als sehr erfahren geltende Segler auf dem Atlantik unterwegs. In der Nacht zu Donnerstag geriet er offenbar in schlechtes Wetter. „Der Abendhimmel hängt voller Squalls und verheißt nichts Gutes“, schreibt er da in sein digitales Logbuch. Ein Squall ist unter Seglern besonders wegen seines plötzlichen, heftigen Anstiegs der Windgeschwindigkeit gefürchtet. „Es wird“, ahnt Daldrup dann auch, „wohl eine unruhige Nacht werden.“

Die wurde es. „Jambo sinkt“, schreibt er am Donnerstag auf seinen Social-Media-Accounts, beruhigt aber gleichzeitig ein wenig: „Ich bin auf der Rettungsinsel und ein Frachtschiff ist unterwegs, mich aufzunehmen. Seine Lebenspartnerin Anke erklärt am gleichen Tag über den Instagram-Account des Seglers, dass der Frachter noch etwa 20 Stunden brauchen würde, um zu Daldrup vorzudringen. Aber auch sie gibt zugleich Entwarnung: „Er hat genügend Wasser und Powerbanks in der Insel. Er schafft das! Der Frachter Alanis ist mit Highspeed unterwegs.“

Unklar, warum Yacht gesunken ist

Offenbar war die „Alanis“ am Ende dann doch schneller als erwartet. Am frühen Freitag hat sie Daldrup nach Angaben seiner Freundin aufgenommen. Es gehe ihm gut. Warum seine Yacht gesunken ist, ist noch nicht bekannt

Martin Daldrup ist einer der bekanntesten Segler Deutschlands. Bei Instagram hat er mehr als 10.000 Follower, sein Youtube-Kanal hat 50.000 Abonnenten. Und ein Buch hat er auch schon geschrieben: „Bis zum Horizont und darüber hinaus.“

