Dortmund und Essen zählen die meisten Autos je Einwohner

Auch wenn es bislang keine Hinweise auf ein erhöhtes Ansteckungsrisiko in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, nimmt während der Corona-Pandemie die Bedeutung individueller Transportmittel deutlich zu.

Dortmund/Flensburg. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundeamts führen Dortmund und Essen die Statistik bei den zugelassenen Privat-Pkw an. Auch danach folgen NRW-Städte.

In keiner der zehn größten deutschen Städte gibt es mehr Privatautos pro Einwohner als in Dortmund. Dort kommen 46 Privat-Pkw auf 100 Einwohner, wie am Dienstag veröffentlichte Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen. Auf Rang zwei folgt Essen mit 44 Pkw pro 100 Einwohnern. Schlusslicht unter den größten Städten ist Berlin.

Auch auf den Rängen drei und vier liegen Städte aus Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf kommt auf 38, Köln auf 37 Privat-Pkw pro 100 Einwohner. Stuttgart folgt mit 36 auf dem fünften Platz vor Hamburg, München und Leipzig, die jeweils gerundet auf den Wert 35 kommen. Schlusslichter sind Frankfurt mit 32 und Berlin mit 29 Privat-Pkw pro 100 Einwohnern.

Zieht man die absolute Autodichte heran, verändert sich das Ranking. Inklusive Firmenwagen, Vermieterflotten und anderen Fahrzeughaltern springt Düsseldorf mit 51 Pkw je 100 Einwohnern auf Rang 1 vor Essen und Dortmund mit je 50. München läge mit 49 nur knapp dahinter auf Rang vier vor Stuttgart mit 48. Für die tatsächliche Autodichte ist dieses Ranking allerdings weniger aussagekräftig, da Autohersteller große Vermieter oder Konzerne teilweise alle Autos in einer Stadt zugelassen haben, auch wenn diese andernorts fahren.

