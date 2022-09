Krisen meistern In der Not „auf die positiven Dinge besinnen“

Wir fragten unsere Leser, Leserinnen und User: Wie meistern Sie Krisen? Viele verschiedenen Vorschläge gingen ein, hier eine kleine Auswahl.

In Ruhe überlegen vor dem Einkauf: Was brauche ich wirklich?

Die kompletten Auswirkungen der Krise sind für mich noch nicht spürbar, aber ein erster Ansatz ist: nicht zu entscheiden, ob ich im Supermarkt oder beim Discounter einkaufe, sondern was ich wirklich zum Leben benötige. Die Entscheidung darüber treffe ich nicht im Geschäft, sondern zu Hause ohne beeinflussende Werbung.

Norbert Falkenhain, 72,Gelsenkirchen

Ehrenamt macht zufriedener als Kaufrausch

Als Rentner und geboren im Jahr 1950 (...) erlebte ich die Kohlekrise mit Zechenschließungen, die Energiekrise mit autofreien Sonntagen, aber direkt betroffen waren meine Familie und ich davon nicht.

Persönliche Krisensituationen erlebte ich kurzfristig sehr wohl durch selbst verschuldetes übermäßiges Konsumverhalten. Rettung war hier meine Frau, die ich gerade kennengelernt hatte, und die mit mir einen strikten Sparkurs steuerte, weniger Ausgehen, weniger Discobesuche, weniger Textilien kaufen, keine Ratenkredite mehr, erst sparen, dann kaufen. Die persönliche Begierde nach mehr, weiter, höher ist schon lange kein Thema mehr. Sportverein und helfen, sich ehrenamtlich in die Gesellschaft einzubringen, macht zufriedener als Kaufrausch.

Wolfgang Krämer, 72, Essen

Das größte Problem: Mit Ungerechtigkeit fertig zu werden

(...) Lieferschwierigkeiten, Kälte etc. – damit kann ich gut umgehen, da kann ich kreativ werden für mich, bin auch nicht so verwöhnt. Dann kommt die Krise der Ungerechtigkeiten. Alle, in großen Betrieben, allen voran der öffentliche Dienst, haben viel mehr Rechte und Privilegien als z. B. der Arbeiter im kleinen Handel, Handwerk etc. (...) Bei mir kommen langsam der Neid und die Wut. Das ist meine größte Krise, damit fertig zu werden. Gegen die Leere in meinem Portemonnaie kann ich ein bisschen ansparen, aber ohne meinen Chef geht das nicht wirklich.

Wenn viele um mich herum 3000 Euro bekommen, kriege ich die nächste Krise. Mein Fazit ist, Krisen, aus denen ich mich selbst herausholen kann, haben das Potenzial, mir zu zeigen, wie stark und sozial ich bin. Am schlimmsten finde ich die Geschenke vom Staat, da fängt bei mir die Krise an, weil ich die sehr ungerecht finde. Ich habe nicht so viel Angst vor Kälte etc. Ich denke dann immer an Lesbos und die Ukrainer, und schon fühle ich mich privilegiert, hier zu leben.

Bettina Adolphy, 61, Bochum



Keine großen Reisen, Licht ausmachen, das Auto stehen lassen

Wie haben Sie Krisen gemeistert? „Gute Frage.“ Sparen und einsparen, wenn es geht. Keine großen Reisen und nur das Wichtigste einkaufen, unnötiges Licht ausmachen, den Wagen mal stehen lassen usw. Wir bekommen sowieso noch eine große Krise, denn Winter und Weihnachten stehen vor der Tür.

Rainer Lindemann, 67, Mülheim an der Ruhr

Ich kann nur jedem raten: Erst mal tief durchatmen

(...) Natürlich gab es in meinem Leben schon die eine oder andere Krise zu meistern, aber die momentane Situation mit der vorherigen Corona-Krise samt Lockdown haben mich persönlich schon sehr an den Rand der Verzweiflung gebracht. Wenn man wie ich als selbstständiger Messevertreter von heute auf morgen mit einem Berufsverbot belegt wird, ist das wie ein Total-Crash auf der Autobahn (...); aber ich kann nur jedem raten: erst mal tief durchatmen und sich unbedingt auf die noch positiven Dinge des Lebens konzentrieren. (…Es macht) keinen Sinn (...), aus der Panik heraus irgendetwas überstürzt in die Wege zu leiten.

(...) Lange Spaziergänge in der Natur und tiefes Durchatmen haben mir bis jetzt immer geholfen, und so wünsche ich allen viel Kraft und positive Energie, um durch diese turbulente Zeit zu kommen.

Uwe Lehmann, 64, Essen

Ziehen wir halt Skipullover und lange Unterhosen an

Seit Jahren kontrolliere ich meine Kosten und Einkünfte, und ich kann sofort sagen, wie viel Geld ich noch für den Monat brauche. So habe ich sofort gerechnet, was die Explosion der Energiepreise für unseren Haushalt bedeutet, sobald Einzelheiten bekanntwurden. Wenn neue Abschläge oder am Ende des Jahres exorbitant hohe Abrechnungen kommen, weiß ich bereits jetzt, was auf mich zukommt.

Meine Frau und ich sind altersadäquat fit, wenn möglich machen wir viel zu Fuß, das Auto bleibt in der Garage. Die Umwelt und meine Geldbörse sagen Danke. Auf jeden Fall werden wir unsere Wohnzimmertemperatur auf 18 Grad einstellen. Dann ziehen wir halt mal einen Skipullover und lange Unterhosen an.

(...) Es ist der Vergleich mit der wachsenden Zahl der Schwächeren, der uns signalisiert, dass wir überhaupt keinen Grund haben, uns zu beklagen. Größere Träume – Reisen, Anschaffungen etc. – hat man in dem Alter nicht mehr. Eine passable Gesundheit, soziale Kontakte und eine intakte Familie, das ist das, was zählt.

Rentner, 79, Essen

Es ist bitter nötig, unsere Lebensweise zu überdenkenBin immer noch sehr zufrieden mit dem, was ich habe. (...) Da ich 1942 geboren bin, habe ich wesentlich schlimmere Zeiten erlebt und durchstehen müssen. Um den Klimawandel und die Vernichtung unserer Natur etwas auszubremsen, ist es daher bitter nötig, unsere Lebensweise zu überdenken.

Joachim Malessa, 80, Dortmund

Glaube und Liebe sind meine wichtigsten VerbündetenIch habe gelernt, dass das wahre innere Glück und Glückseligkeit allein durch Gott und eine Gemeinschaft mit Ihm gespeist wird und nicht durch noch so viel Geld und tolle Häuser. (...) Selbst als schwerbehinderter Frühpensionär lebe ich auch in diesen Wüstenzeiten in einer schönen, guten Oase zusammen mit meiner Ehefrau Christina und mit Gott, der mich auch viel innerlich ablenkt. Glaube und Liebe sind meine wichtigsten Freunde und Verbündeten (...). Sie garantieren mir auch heute noch ein gutes Leben mit Erfolg und Sinn.

Ulrich Hübner-Fueser; 54, Bottrop

Sonderangebote nutzen, selber kochen, mit der Hand spülen

Es ist nicht alles teurer geworden! Im Gegenteil. Einiges ist sogar günstiger als vor zehn Jahren! (...)

Man muss einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen und Sonderangebote nutzen! Die Prospekte bekommt jeder ins Haus. Ich brauche im Winter keine Erdbeeren oder exotische Lebensmittel. Das kaufen, was die Saison gerade bietet, ist preiswerter und gesünder und schont auch noch das Klima!

Auch auf Fleisch zu verzichten wäre billig und gesund. Selber kochen, z.B. Eintopf für zwei Tage.

Wir müssen mal von unserem hohen Ross herunterkommen und nicht meinen, dass alles zu jeder Zeit verfügbar sein muss. Was ist mit Kriegsländern und Entwicklungsländern? Die haben wirklich Grund zu klagen. Hier gibt es Tafeln, Secondhand-Läden und Möbelhöfe, wo man gute, gebrauchte Sachen bekommt!

Strom sparen, indem man Heizung erst bei richtiger Kälte anstellt. Vorher warm anziehen und mit der Kuscheldecke auf die Couch. Statt Licht einzuschalten, eine batteriebetriebene Lichterkette nehmen. Wäschetrockner nicht mehr benutzen und lieber aufhängen. Mit der Hand spülen (...). Ich denke, man kann einiges tun, wenn man bewusster lebt. Dann kommt man auch mit weniger aus.

V. Bartas, 66, Bochum

Genieße jeden Tag, suche nach Lösungen für Probleme

In meinem Leben musste ich bisher zwei Krebserkrankungen bewältigen. Die erste Erkrankung traf mich zunächst wie ein Schlag. Ich entschied dann aber sehr schnell, den Emotionen keine Oberhand zu geben, nicht lange im Grübeln zu verharren, das „Problem“ sachlich anzugehen und schnell eine Entscheidung für die Behandlung zu treffen. So gelang es mir auch, die Trauer in meinem persönlichen Umfeld in Grenzen zu halten. Bei der zweiten Krebserkrankung halfen mir diese Erfahrungen.

Seitdem lebe ich noch mehr nach dem Motto: Genieße jeden Tag, lass’ dich nicht von Problemen und Sorgen überwältigen, sondern suche nach möglichen Lösungen – bei Bedarf auch mit der Unterstützung durch andere Menschen. Das ist meine tägliche Selbstmotivation für alles, was mir guttut, und der Antrieb für neue Erfahrungen und Erkenntnisse.

Mit dieser Einstellung gelingt es mir auch, anderen Menschen im Umgang mit Problemen zu helfen.

Dieter Schlimmer, 68, Gelsenkirchen

Wir bedanken uns bei allen Lesern für ihre Zuschriften – auch wenn wir nicht alle eingereichten Ideen veröffentlichen konnten und die abgedruckten Mails teils stark kürzen mussten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr