„In der Familie“ - So ist der Jubiläums-Tatort aus Dortmund

Der Tatort wird 50 und zum runden Geburtstag gibt es eine Doppelfolge, die als so genanntes Crossover daher kommt. Soll heißen: Die Teams aus Dortmund und München ermitteln zwei Sonntagabende – manchmal etwas widerwillig – gemeinsam, wenn alles „In der Familie“ bleibt.

Vielleicht liegt’s an der Lage. Direkt an der Autobahn, schlecht einsehbar – kein Wunder, dass die Pizzeria von Luca Modica (Beniamino Brogi) eher schlecht läuft. Umso wundersamer, dass der Pizzabäcker dennoch gut bei Kasse ist. Nur nicht für Kommissar Faber (Jörg Hartmann). Er ahnt, was für den Zuschauer bald Gewissheit wird. Die Trattoria dient als Umschlagplatz für Drogen. Im Wochentakt schickt die ‘Ndrangheta, die kalabrische Mafia, einen LKW mit Kokain über die Alpen und verteilt das Rauschgift von Dortmund aus im Revier.

Ermittlungen „im Rahmen des üblichen Handlungsspielraums“

Dumm nur, dass Faber das alles nicht beweisen kann. Deshalb lässt er das Restaurant schon seit Wochen beobachten. Ohne Genehmigung von höherer Stelle aber, wie er es nennt, „im Rahmen des üblichen Handlungsspielraums“. Ein Alleingang, der die Stimmung im ohnehin selten zum Frohsinn neigenden Dortmunder Ermittlerteam nicht eben steigert.

Die Ermittler aus dem Jubiläums-Tatort: Franz Leitmayr (l-r, Udo Wachtveitl), Nora Dalay (Aylin Tezel), Ivo Batic (Miroslav Nemec), Martina Boenisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon) und Peter Faber (Jörg Hartmann) Foto: Frank Dicks / dpa

Faber fordert Zeit. Aber genau die wollen ihm die Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl), die plötzlich auf der Matte des Präsidiums stehen, nicht geben. Sie sind gekommen, um Pippo Mauro (Emiliano de Martino), einen Messer-Mörder aus München, zu verhaften. Er ist auf Order der Mafia-Bosse aber sehr zum Missfallen von Modicas deutscher Ehefrau Juliane (Antje Traue) in der Pizzeria untergeschlüpft.

Zweiter Teil folgt eine Woche später

Um die Ermittlungen zu beschleunigen, versucht Nora Dalay (Aylin Tezel) undercover, Julianes Vertrauen zu gewinnen und sie zur Kronzeugin zu machen. Tatsächlich willigt die Wirte-Gattin – vor allem aus Sorge um ihre 16-Jährige Tochter Sofia (Emma Preisendanz) – ein. Doch dann unterläuft Fabers Team ein folgenschwerer Fehler, der nicht nur Noras Leben eine neue Wendung gibt sondern auch Verbrechen auslöst, die ungesühnt bleiben. Zunächst einmal.

Teil zwei am kommenden Sonntag setzt zwar sechs Monate später ein, knüpft aber nahtlos an die Ereignisse im Revier an. Luca Modica, Tochter Sofia und Mauro sind in München untergetaucht, warten auf eine Gelegenheit nach Kalabrien zu entkommen. Doch bevor Mafia-Größe Domenico Palladio (Paolo Sassanelli) ihnen dabei hilft, hat er noch ein paar Aufträge in Sachen Geldwäsche für sie.

Dramatischer Showdown auf einer einsamen Brücke

Sofia Modica (Emma Preisendanz) kann noch immer nicht verstehen, was passiert ist - ihr Vater Luca (Beniamino Brogi) versucht ihr zu helfen. Foto: Hagen Keller / dpa

Dabei stellen sich die Handlanger allerdings so ungeschickt an, dass sie Batic und Leitmayr wieder auf ihre Spur bringen. Und als Sofia verzweifelt und trotz aller Verbote versucht, ihre verschwundene Mutter anzurufen, ist plötzlich auch Faber wieder im Spiel und reist zwecks weiterer Ermittlungen nach München. Dort rauft sich erst kurz vor dem dramatischen Showdown auf einer einsamen Brücke mühsam mit den Kollegen zusammenrauft.

„In der Familie“ nimmt sich Zeit, um seine komplexe Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, in der die Ermittler – in Dortmund wie in München – über weite Strecken in den Hintergrund treten. Das gibt sowohl Regielegende Dominik Graf, der Teil 1 in Szene gesetzt hat, als auch Teil 2-Regisseurin Pia Strietmann, die 2019 so grandios mit dem München-Tatort „Unklare Lage“ debütierte, die Möglichkeit, tief in die Strukturen von Familie und Verbrecherorganisation einzutauchen.

So zerrissen waren die Dortmunder Ermittler noch nie

Dabei inszenieren Graf und Strietmann jeden Teil mit ihrer persönlichen Note, rütteln aber nicht an den Besonderheiten der beiden Ermittlerteams. So zerrissen war das Quartett im Ruhrgebiet noch nie, während die Kollegen aus Bayern meist die Ruhe bewahren und in manchen Szenen wieder mal wie ein altes Ehepaar wirken.

Teil 1 ist ein Dortmund-Tatort, die Fortsetzung einer aus München. Trotzdem bilden beide eine Einheit, auch weil der Fall im Westen wie im Süden nicht von hinten aufgerollt wird, sondern der Zuschauer fast immer mehr weiß als die Polizei und hautnah erlebt wie eine ganze Familie immer tiefer in den Sumpf des Verbrechens gezogen wird.

So ist eine Mischung aus Milieustudie, Kammerspiel und klassischem Krimi mit Thriller-Elementen entstanden, die die stärksten Momente in ihren ruhigen Szenen hat. Weitgehend klischeefrei, glaubwürdig, düster. Ein extrem gut gelungenes Jubiläum.