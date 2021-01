Impfungen: Livestream mit Minister Laumann und OB Kufen

Essen. Digitaler Neujahrsempfang der Stiftung Universitätsmedizin zum Thema Corona-Impfung: Politiker und Spitzenmediziner beantworten Bürger-Fragen.

Aus der Not eine Tugend macht die Stiftung Universitätsmedizin der Uni Duisburg-Essen und geht bei ihrem Neujahrsempfang am Dienstag, 12. Januar, ab 17 Uhr neue digitale Wege: Der Empfang findet in diesem Jahr Pandemie-bedingt als öffentlicher Livestream statt, und der dürfte spannend werden. Denn unter dem Titel "Corona-Impfung - Wege aus der Pandemie" hat die Stiftung hochkarätige Gäste geladen, die einem breiten Publikum Einblick geben wollen in den Stand der Dinge in Sachen Impfungen, die kommende Woche in großem Umfang anlaufen sollen.

Mit dabei sein werden unter anderen NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, Essens OB Thomas Kufen, aber auch Spitzenmediziner, wie der Vorstand der Uniklinik, Prof. Jochen Werner und der Chef-Virologe der Uniklinik, Prof. Ulf Dittmer sowie Bernd Zimmer, Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein.

Es wird Kurzvorträge zum Sachstand bei den Impfvorbereitungen geben, Live-Schaltungen und Einblicke in die beteiligten Kliniken sowie in die Impfstraßen der Messe-Essen. Ab 17:50 werden Minister Laumann, Ärztekammer-Vize Zimmer sowie Prof.Werner Fragen der Bürger beantworten.

Wer direkt dabei sein möchte: Eine Anmeldung ist bis Montag, 11. Januar digital bei der Stiftung unter diesem LInk möglich. Spontan Entschlossene können auf den Link zum Livestream zurückgreifen. Die Aufzeichnung der Sendung wird anschließend auch hier in diesem Portal aufrufbar sein.

Sie können Ihre Fragen auch an uns richten unter wir@funkemedien.de/ Betreff: Impfung.

So ist der Ablaufplan:

17:05 Uhr Einführung in das Thema „Corona-Impfung“

Impfstraße an der Universitätsmedizin Essen Dr. Frank Mosel, Koordinator Impfung an der UME

Impfzentrum Messe Essen Thomas Lembeck, Leiter der Feuerwehr Essen

17:15 Uhr Impfen und Forschung – wissenschaftliche Bewertung für den Weg aus der Pandemie

Prof. Dr. Jan Buer, Dekan der Medizinischen Fakultät der UDE

Prof. Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie

17:25 Uhr Impfen in Städten am Beispiel Essen Oberbürgermeister Thomas Kufen

17:35 Uhr Impfen für Universitätsklinika und aktuelle Einblicke in die Covid-19 Versorgung

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen Hr.

Thorsten Kaatze, Kaufmännischer Direktor Fr.

Andrea Schmidt-Rumposch, Pflegedirektorin

17:50 Uhr Bürgerdialog Corona-Impfung konkret mit Leserfragen