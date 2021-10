Immobilien-Verwalter baut riesige Drogen-Plantagen auf

Am frühen Donnerstagmorgen (21.10.) gegen 06:00 Uhr stürmten Polizeikräfte mit Unterstützung einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) ein Gebäude in Gelsenkirchen.

Hagen. Erfolg für Ermittler aus Hagen: In Duisburg und Gelsenkirchen heben sie Riesen-Marihuanaplantagen aus. Unter Verdacht: Der Immobilienverwalter.

Es war wohl auch sein Beruf, der Ermittler der Polizei in Hagen am Donnerstag auf die Spur von riesigen Marihuana-Plantagen im Ruhrgebiet geführt hat, für die ein 41-Jähriger verantwortlich sein soll. Denn als Verwalter bei einer Immobilien-Firma hatte er den Zugriff auf die Gebäude: In einer alten Industriehalle in Duisburg und in einem früheren Möbelhaus in Gelsenkirchen stieß ein Großaufgebot der Polizei am Donnerstagmorgen auf die großen und sehr professionell aufgezogenen Marihuana-Plantagen mit rund 2600 Pflanzen.

„Es sind solche Mengen, dass es eine logistische Herausforderung ist, alle Pflanzen zu sichern und abzutransportieren“, sagt Klaus Müller, der Leiter des Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität beim Polizeipräsidium Hagen. „Die Polizeifahrzeuge allein reichten nicht, wir mussten weitere Container- Fahrzeuge ordern.“

41-Jähriger war lang auf der Flucht, dann stellte er sich plötzlich

Wie groß der Wert der sichergestellten Drogen ist, kann Klaus Müller bislang nur vage beziffern: „Es sind sicherlich über 100.000 Euro, es können aber auch am Ende eine Million Euro sein.“ Sieben Personen wurden bei den Polizeiaktionen in insgesamt neun Städten in Nordrhein-Westfalen festgenommen, darunter auch der 41-Jährige in Herne.

Einsatzleiter Klaus Müller spricht bei einer Pressekonferenz. In Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt elf Objekte in beunStädten durchsucht. Foto: Alex Talash / dpa

Den hatte die Staatsanwaltschaft Hagen schon lange im Visier. Eine schon recht alte Anklage wegen anderer Drogendelikte konnte aber bislang noch nicht verhandelt werden, der 41-Jährige galt lange Zeit als flüchtig. Im April diesen Jahres stellte er sich dann aber überraschend den Behörden. Der existierende Haftbefehl wurde damals aber von den zuständigen Richtern außer Kraft gesetzt. Begründung: die Taten aus den Jahren 2013 und 2014 lägen lange zurück, der Angeklagte habe sich selbst gestellt, und: er könne ja einen festen Arbeitsplatz bei einer Immobilien Firma nachweisen.

Doch was im Frühjahr für den 41-Jährigen noch ein Pluspunkt war, war nun ein entscheidendes Puzzleteil bei der kleinteiligen Arbeit der Polizei, die Oberstaatsanwalt Doktor Gerhard Pauli als hervorragend wertete und die den Hauptverdächtigen nun für längere Zeit hinter Gitter bringen dürfte. Der entscheidende Hebel, um dieses Puzzleteil in das Gesamtbild einsetzen zu können, waren aber die Ermittlungen rund um den so genannten EncroChat-Komplex.

EncroChat-Ermittlungen spielen auch hier eine große Rolle

EncroChat war ein verschlüsselter Messenger-Dienst, der sich vor allem bei Kriminellen einer großen Beliebtheit erfreute. Vermeintlich abhörsicher, konnten dort dubiose Geschäfte organisiert werden. Im vergangenen Jahr gelang es aber französischen Ermittlern, diese Chat-Verläufe mitzulesen. Bevor dies aufflog und die EncroChat-Macher sämtliche Kommunikationsverläufe unwiederbringlich löschten, hatten die Ermittler schon Unmengen gesammelt, die sie in ganz Europa an Polizei und Justiz weiterleiteten. Und so gibt es derzeit in ganz Deutschland Ermittlungen und auch schon Prozesse, die sich aus dieser Chat-Kommunikation speisen. Ganz vorne dabei: Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen. Allein im Landgerichtsbezirk Hagen wurden erhoben, in vier Verfahren gibt es bereits gegen eine Vielzahl von Angeklagten Urteile mit zum Teil drastischen .

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Donnerstag die Marihuana-Pflanzen sichergestellt. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Die jetzt entdeckten Marihuana-Plantagen in Duisburg und in Gelsenkirchen wurden aber nicht in diesem Chat erwähnt. „Man darf sich das nicht so einfach vorstellen, dass man nur die Chats lesen muss und gleich alles weiß“, sagt Oberstaatsanwalt Pauli. Stattdessen analysierten die Ermittler in einer akribischen Kleinarbeit, um welche Person es sich in der Realität handelte, die dort kommunizierten. Und sie konnten auch gewisse Verhaltensmuster herausfinden. So waren sich die Ermittler dann schnell sicher, dass die Beteiligten auch nach dem Ende von EncroChat weiter in dem Gewerbe tätig sind.

Hightech-Drogenplantagen: Hier müssen auch Handwerker gearbeitet haben

„Wenn du nur das eine kannst, dann machst du auch weiter“, sagt Klaus Müller, der erfahrene Polizeihauptkommissar. Und so waren es am Donnerstag nun vor allem leerstehende Immobilien, die der ohnehin unter Verdacht stehende 41-Jährige für eine Firma verwaltete, die Ermittler genau unter die Lupe nahmen. An manchen Orten ohne Erfolg, weil die Gebäude inzwischen doch anders genutzt wurden. In Iserlohn wiederum fand man in einem Gebäude zwar keine Drogen mehr, aber noch Material, das darauf hindeutet, dass hier bis vor kurzem Betäubungsmittel gelagert wurden. Volltreffer waren allerdings die leerstehenden Immobilien in Duisburg und Gelsenkirchen.

Chef-Ermittler Klaus Müller zeigte sich bei der Vorstellung der Durchsuchungsergebnisse durchaus beeindruckt von der technischen Ausrüstung: „Da ist Marihuana unter Hightech-Bedingungen angebaut worden. Beleuchtungs-, Bewässerungs- und Belüftungssysteme sind hier mit großem Aufwand installiert worden. Da müssen auch Elektriker vor Ort gewesen sein.“ Konkrete Hinweise, ob und welche Handwerker-Firmen hier eventuell tätig gewesen sein könnten und ob sie von den kriminellen Absichten wussten, ist für die Polizei noch unbekannt. „Im Zweifel hat man Handwerker engagiert, die keine Fragen stellen“, sagt Klaus Müller. Der Wert der technischen Anlagen sei jedenfalls hoch, zudem wurden 50.000 Euro an Bargeld sichergestellt. Festnahmen gab es nicht nur in Herne sowie an den Plantagen in Duisburg und Gelsenkirchen, sondern auch in Iserlohn und in Wiehl im Bergischen Land. Durchsuchungen gab es darüber hinaus in Engelskirchen, Bochum, Essen und Lohmar.

Verbindungen zu libanesischen Clans? Ermittler schließen das nicht aus

Informationen, nach denen der Hauptverdächtige Verbindungen zu libanesischen Clans habe, beantwortete Polizeihauptkommissar Klaus Müller nur zurückhaltend: „Ich tue mich etwas schwer mit dem Begriff Clan. Aber die Tatsache, dass der 41-Jährige in Beirut geboren ist, gibt Hinweise, dass es hier Verbindungen gab.“

Die Polizei-Durchsuchungsaktionen in Duisburg und Gelsenkirchen, die morgens früh um 6 Uhr gestartet waren, mussten kurz unterbrochen werden, weil die Ermittler vor Ort Schwefelgeruch festgestellt hatten. Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde zunächst die Feuerwehr gerufen, die aber schnell Entwarnung geben konnte. Die sieben festgenommen Verdächtigen leisteten kein Widerstand. Die Ehefrau eines Beschuldigten erlitt eine Ohnmacht, der Rettungsdienst wurde gerufen, die Frau erholte sich schnell wieder.

