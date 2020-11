Eine Malteser-Hündin ist in Marl offenbar mit einem Luftgewehr angeschossen worden.

Tierquälerei Hund in Marler Vorgarten mit Luftgewehr angeschossen

Marl. Ein Hund ist in Marl im Vorgarten eines Wohnhauses von einem Luftgewehr-Geschoss getroffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Hundehalterin hat in Marl die Polizei gerufen, weil ihr Hund von einem Geschoss getroffen und verletzt wurde. Die Frau hatte am Mittwochabend ihren jaulenden Vierbeiner im eingezäunten Vorgarten gehört. Das Tier ist offenbar von einem Luftgewehr-Projektil getroffen worden, so die Polizei Recklinghausen.

Laut Bild-Zeitung handelt es sich bei der Hundehalterin um die Mutter von Kult-Fußballer Pierre-Michel Lasogga (aktuell beim Club Al-Arabi in Katar). Das verletzte Tier ist demnach eine achtjährige Malteser-Hündin, die den Angriff leicht verletzt überlebte.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu einem Tatverdächtigen machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0800/2361-111 zu melden. (red)