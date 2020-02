Hochhaus-Sprengung in Duisburg: So lief der Tag

Kurz vor acht ist es, also „noch mitten in der Nacht“ wie Lea (24) sagt. Zumindest an einem Sonntag, nach einer langen Samstagnacht. Doch es hilft nichts, Lea muss raus aus der Wohnung, weil sie zu nah an dem Hochhaus wohnt, das sie den „Weißen Riesen“ nennen. Denn der Weiße Riese wird am Mittag nicht mehr stehen.

Lea ist nicht allein, die Straßen im Duisburger Stadtteil Hochheide sind so voll wie selten an einem frühen Sonntagmorgen. 2500 Menschen werden evakuiert. Die Blumen haben sie reingeholt, Rollläden runtergelassen, sind schnell noch mal mit dem Hund Gassi gegangen. Manche haben auch die Fenster mit Schutzfolie beklebt. „Hoffentlich geht nichts kaputt“, sagt eine alte Dame.

Busse sammeln ein paar wenige Menschen ein, um sie in den Aufenthaltsraum einer nahegelegenen Schule zu bringen, die meisten aber steigen in ihr Auto, fahren zu Freunden und Bekannten. „Ist auch besser so“, sagt ein Mann. „Dann wird der Wagen wenigstens nicht so dreckig, wenn es staubt.“

Evakuierung funktioniert ohne Probleme

„Keine besonderen Vorkommnisse“ meldet die Stadt wenig später. Fünf Autos habe man aus den extra eingerichteten Halteverbotszonen abschleppen müssen, ansonsten sei die Evakuierung „gut gelaufen“.

Kurz nach halb zehn macht sich Landesbauministerin Ina Scharrenberg ein Bild vor Ort. Projektleiter Marc Sommer erklärt ihr noch einmal, wie die Sprengung funktionieren soll. „Zwei der vier Türme müssen nach vorne fallen, die anderen nach hinten.“ Der Sprengmeister, der diesen Plan umsetzen soll und fast die ganze Nacht durchgearbeitet hat, um alles immer zu prüfen, heißt Martin Hopfe und strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. „Vielleicht das letzte Haus, das ich sprenge“, sagt der 65-Jährige. Fallen die Türme falsch, ist es das mit Sicherheit.

Foto: Lars Heidrich

Aber das ist kein Grund für ihn, nervös zu werden. Jetzt wäre auch gar keine Zeit. Hopfe muss sich noch mit der Feuerwehr absprechen, die kurz vor der Explosion einen Wasservorhang um das Haus legen will, damit es nicht so staubt. Ein großes Bassin. gefüllt mit über 600.000 Litern Wasser hat sie dafür auf einem nahegelegenen Platz aufgebaut und hat Schläuche von mehreren Kilometern Länge rund ums Haus gelegt.

Natürlich ist auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link gekommen. Von einem „besonderen Tag“ spricht er in den Interviews am Rande der Sperrzone. Bauten wie der „Weiße Riese“ seien ein „Zeichen des Abwärtstrends“ im Viertel. „Aber wir wollen Homberg-Hochheide aufwerten!“

Auf den Balkonen drängen sich Menschen

Die Wasserwerfer der Feuerwehr beginnen zu laufen. Auf den Balkonen und den Hochhaus-Dächern rund um die Sperrzone drängen sich die Menschen. Freunde haben die Bewohner eingeladen, manchmal angeblich auch an Fremde vermietet. Helfer haben sich auf den Parkplatz der nahe gelegenen Glück-auf-Halle zurückgezogen.

12 Uhr. Der Countdown läuft. „Drei, zwei eins – Zündung.“ Zwei Sekunden passiert – wie geplant - nichts. Dann aber gibt es einen lauten Knall und dann noch einen.Was einst in Jahren aufgebaut worden ist, zerfällt binnen fünf Sekunden zu Schutt und Asche. „Adios, Weißer Riese“, ruft jemand. Dann sieht man nichts mehr vor lauter Staub. Und niemand weiß: Sind die Türme so gefallen, wie sie sollen?

Alles ist gelaufen, wie geplant

Sind sie. „Alles wie geplant gelaufen“, verkünden Hopfe und Sommer, gut eine halbe Stunde später unter dem Beifall der Menschen an der Halle. Nur ein paar Schläuche der Feuerwehr hat es zerfetzt, weshalb jetzt das Teilstück einer Straße unter Wasser steht.

Nach der Sprengung gibt es nur noch einen Haufen Schutt vom „Weißen Riesen“ Foto: Tanja Pickartz

„Ärgerlich“, sagt Hopfe, „hätte aber schlimmer kommen können.“ Sie klopfen ihm auf die Schulter, schütteln seine Hand. „Gratulation, toll gemacht“, sagt Link. „Danke“, antwortet Hopfe, „aber das war Team-Arbeit.“ Dann bittet er um ein Glas Wasser. „War mehr Staub als erwartet.“ Aber auch der hat sich längst verzogen.

Hopf wirkt erleichtert. Ob er schon weiß, was er am Abend macht, will jemand wissen. Hopfe nickt.

„Schlafen.“