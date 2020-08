Hitze: NRW steuert auf Jahresrekord zu - bis zu 38 Grad

Die Hitze bleibt NRW noch ein paar Tage erhalten: In den nächsten Tagen ist kein Regen in Sicht, da kann eine Abkühlung sicher nicht schaden.

Essen. NRW steuert auf den Jahres-Hitzerekord zu: Experten erwarten in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 38 Grad. Regen ist nicht in Sicht.

Hitze in NRW: Das Bundesland steuert in den nächsten Tagen wohl auf einen neuen Jahresrekord zu: Bis zu 38 Grad erwarten die Experten am Samstag.

Das Bundesland steuert in den nächsten Tagen wohl auf einen neuen zu: Bis zu erwarten die Experten am Samstag. Bereits am Freitag ist mit Hitze in NRW zu rechnen: Bis zu 36 Grad wird es am letzten Tag der Arbeitswoche .

zu rechnen: Bis zu wird es am letzten Tag der Arbeitswoche Abkühlung ist auch mit Blick auf die kommende Woche nicht in Sicht - die Hitze bleibt noch ein paar Tage. Auch auf Regen werden die Bewohner in NRW noch länger warten müssen.

NRW steuert auf einen neuen Jahres-Hitzerekord zu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält es für möglich, dass am Samstag in der Rheinschiene mancherorts bis zu 38 Grad erreicht werden. Am Freitag soll es bereits 36 Grad heiß werden.

Hitze in NRW: Abkühlung zur neuen Woche nicht in Sicht

Die bisher höchste Temperatur des Jahres 2020 hatte der DWD am 31. Juli in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 36,9 Grad gemessen. Vom Allzeit-NRW-Rekord ist das aber noch deutlich entfernt: Im niederrheinischen Tönisvorst hatte das Thermometer vor gut einem Jahr 41,2 Grad gezeigt.

Abkühlung ist auch zu Beginn der neuen Woche nicht in Sicht. DWD-Meteorologin Ines von Hollen rechnet für die ersten Tage mit Temperaturen von 35 Grad oder auch darüber. „Es wird immer noch viel Sonne geben.“

Auch nachts bleibt es in den kommenden Tagen verhältnismäßig warm. An immer mehr Orten werde es sogenannte tropische Nächte geben, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt.

Hitze in NRW: Regen fällt "erstmal nicht"

Und Regen? „Nein, erstmal nicht“, sagte die Expertin. „Eine richtige Regenfront ist vorerst nicht in Sicht.“ Nur vereinzelt könne es ab Sonntag mal ein Hitzegewitter geben. Entsprechend steige die Brandgefahr in Wald- und Wiesengebieten weiter.(dpa)