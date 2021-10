Harry Potter und Gin aus dem Sauerland

Essen. Was haben ein Zauberlehrling, Hochprozentiges aus dem Sauerland und eine grüne Firma gemeinsam? Sie stehen in der Digitalen Sonntagszeitung!

Er kam, zauberte und siegte. Vor 20 Jahren stürmte die erste Harry-Potter-Verfilmung in die Kinos. Andreas Böhme schaut zurück und blickt auch auf ein neues Musical um den Zauberlehrling.

Die Idee entstand aus einer Bierlaune. Heute hat sich der „Woodland Dry Gin“ aus dem Sauerland in den Bars der Welt etabliert. Denis de Haas hat mal am Glas genippt – und beschreibt, warum der Gin auch ohne Tonic Water schmeckt.

Wie sieht ein grünes Industrieunternehmen aus? Die Firma Klinke aus Neuenrade hat Lösungen gefunden – und will Vorreiter für eine Branche sein. Laura Lindemann hat sich bei dem Unternehmen umgesehen.

Die Heilig-Kreuz-Kirche in Siegen Weidenau hat eine neue Bestimmung gefunden: - als Kolumbarium, in dem es 1250 Plätze für Urnenbestattungen gibt. Andreas Thiemann berichtet, warum in der Kirche trotzdem weiterhin Gottesdienst gefeiert wird.

Dazu die neusten Reisetrends, Tipps für Gesundheit, Wohnen und Auto. Und natürlich Berichte und Hintergründe vom aktuellen Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Außerdem: Wie schlug sich Zweitligist Schalke 04 nach der Pokal-Pleite gegen 1860 München?

