Haltern: Acht Schulkinder vorsorglich im Krankenhaus

Luftbild der Joseph-Hennewig-Schule in der Holtwicker Straße und des Gymnasium Haltern.

Haltern. Zwischenfall im Physik-Unterricht: Acht Schüler der Joseph-Hennewig-Schule in Haltern und eine Erwachsene kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Großer Rettungseinsatz an der Joseph-Hennewig-Schule in Haltern: Nach einem Zwischenfall wurden am Dienstag acht Schüler und eine Erwachsene vorsorglich zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr Haltern klagten die Kinder aus Stufe 6 und eine Integrationshelferin nach dem Physik-Unterricht über Unwohlsein und Schwindel. Am frühen Nachmittag waren die meisten von ihnen laut Feuerwehr wieder auf dem Weg nach Hause.

Ursache der Beschwerden ist noch unklar

Schadstoffmessungen der Feuerwehr im Physikraum ergaben keine Auffälligkeiten. Die Ursache der Beschwerden ist noch offen. Beamte würden den Fall derzeit überprüfen, sagte eine Polizeisprecherin. Ob ein Unfall im Physik-Unterricht der Grund sei, werde untersucht. (red/dpa)