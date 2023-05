Polizei Hagen: Entwarnung nach Sprengstoff-Alarm am Cinestar

Die Polizei gibt Entwarnung nach einen Großeinsatz in der Hagener Innenstadt. Eine Hundertschaft und Sprengstoff-Spürhunde waren am Cinestar.

Hagen. Die Polizei gibt Entwarnung nach einen Großeinsatz in der Hagener Innenstadt. Eine Hundertschaft und Sprengstoff-Spürhunde waren am Cinestar.

Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von Hagen: Eine Hundertschaft hat die Springe vor dem Cinestar am Dienstagabend weiträumig abgesperrt. Offenbar bestand die mögliche Gefahr eines Spengstoff-Anschlags. Polizeisprecher Tino Schäfer bestätigte: „Sprengstoff-Spürhunde sind im Einsatz.“ Gefunden wurde aber nichts. Der Einsatz war gegen 00.40 Uhr beendet.

Hintergrund war die Beobachtung eines Zeugen. Dieser hatte am Abend auf der Springe nach Informationen unserer Zeitung einen Mann arabischen Aussehens beobachtet, der mit einem vollbepackten Rucksack das Gebäude betreten und mit einem leeren wieder herausgekommen war. Daraufhin hatte der Zeuge die Polizei informiert.

Polizei nimmt Hinweis „sehr ernst“

„Der Hinweis wurde durch die Polizei sehr ernst genommen und hat zu sofortigen polizeilichen Maßnahmen geführt“, so Polizei in einer Mitteilung am frühen Morgen. Unter anderem wurde vorsorglich der Cinestar geräumt und der Bereich weiträumig abgesperrt. Allerdings, so teilt , hätten sich die vermuteten Gefährdungsmomente nach einer intensiven Befragung des Hinweisgebers und umfangreichen Ermittlungen nicht bestätigt. Zu keiner Zeit habe eine Gefahr für Kinobesucher und Anwohner bestanden.

Am Abend war eine große Anzahl an schwer bewaffneten Polizisten ausgerückt. „Wir gehen einer möglichen Gefährdungslage durch eine verdächtige Person nach“, hatte Tino Schäfer erklärt. Das Kino wurde komplett geräumt, im Cinestar selbst liefen „polizeiliche Maßnahmen“. Die zu befürchtende Gefahr habe sich letztlich aber nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch.

Anrufer meldet Person, von der eine Gefährdung ausgehen könnte

Zur Art der Gefährdung hatte die Polizei keine Angaben gemacht. Auch wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Kino befunden hatten, blieb unklar. Ein Augenzeuge hatte den Angaben zufolge am Abend per Telefon eine männliche Person gemeldet, von der „möglicherweise eine Gefährdung ausgehen konnte“. Ein Verdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, sei letztlich nicht angetroffen worden, sagte der Sprecher.

Mögliche Gefährdungslage: Die Polizei hat den Bereich Springe in Hagen abgeriegelt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Hagen- Hundertschaft der Polizei auf der Springe Großeinsatz der Polizei auf der Springe in Hagen. Das Kino Cinestar ist geräumt. Foto: Alex Talash

Bis zur Entwarnung war der Bereich rund um die Johanniskirche abgesperrt. Gleiches galt für den Bereich neben dem Kino bis zur Mühlenstraße und Frankfurter Straße. Auch eine Zufahrt zur Tiefgarage, die sich unter der Springe befindet, war nicht möglich. Polizisten durchsuchten zum Teil Taschen von Passanten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerichtsreporter Stefan Wette berichtet aus den Gerichtssälen des Reviers: In Artikeln, im Podcast – und im Newsletter. » Hier anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr