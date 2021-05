Hagel, Schauer und Gewitter: Wann NRW mit Sonne rechnen kann

Essen. Gewitter, Schauer: Die Menschen in NRW müssen ihre T-Shirts weiter im Schrank lassen. Aber es gibt einen Lichtblick und die Aussicht auf 25 Grad.

Es ist gemein: Nach mehr als einem halben Jahr Zwangspause dürfen viele Gastronomen zwar immerhin draußen wieder Gäste bewirten. Das Wetter aber spielt dabei nicht gut mit: Nach einem durchwachsenen Pfingstwochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf einen Dienstag mit stürmischen Böen und kräftigen Schauern einstellen.

Im Tagesverlauf ist außerdem mit kurzen Gewittern und kleinkörnigem Hagel zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei mäßigem bis frischem Südwestwind mit starken, teils stürmischen Böen, liegen die Höchsttemperaturen zwischen 12 und 14 Grad. In den Hochlagen klettert das Thermometer auf höchstens zehn Grad.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt ebenfalls wechselhaft bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf fünf bis acht Grad. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es stark bewölkt, dazu sind zeitweise Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad.

Ab Freitag bekommt der Frühling in NRW eine Chance

Erst ab Freitag hat der Frühling eine Chance: Nach einem neblig-trüben Auftakt rechnet der Deutsche Wetterdienst mit "zögerlichen Auflockerungen", danach stellt sich landesweit sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad ein. Durch ein von Westen einziehendes Hochdruckgebiet soll es spätestens am Nachmittag bis zu 20 Grad warm werden.

Der Zehn-Tage-Trend macht Hoffnung: So wird für das kommende Wochenende kaum Niederschlag erwartet, zudem kann es bis zu 20 Grad warm werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet kaum mit Niederschlag, Samstag können es 18 bis 22 Grad werden, vor allem entlang des Rheins. Am Sonntag sind sogar bis 24 Grad drin. Nach Angaben von Daniel Jose-Tüns, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, hält der Trend auch zum Start in die kommende Woche an. Dann sei es durchaus möglich, dass es sogar bis 25 Grad warm wird.

April und Mai waren ungewöhnlich kühl

Jose-Tüns bestätigt den Eindruck eines bislang ungewöhnlich kühlen Monats Mai: Im langjährigen Mittel nach alter Berechnungsgrundlage seien die Temperaturen rund 1,5 Grad kälter. "Legen wir das neue Mittel zu Grunde, das die Temperaturen der vergangenen 30 Jahre vergleicht, waren die Temperaturen im Schnitt sogar 2,5 Grad kälter", so Jose-Tüns.

Zudem habe der Mai in NRW schon jetzt die Durchschnitts-Regenmenge erreicht. "Dabei kann man aber sagen, dass der Niederschlag sehr unterschiedlich ausgefallen ist: Während etwa am Niederrhein, dem Bergischen Land und dem Münsterland ungewöhnlich viel Niederschlag gemessen wurde, war es in der Kölner Bucht und im Sauerland etwas weniger." In Essen etwa war es ungewöhnlich nass: Hier ist bereits 130 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge gefallen.

Der April hingegen sei zwar kühl aber erneut zu trocken gewesen: So seien in der für die Natur wichtigen Wachstumszeit in NRW nur 70 Prozent des langjährigen Mittels an Niederschlag gefallen. (JeS / mit dpa)

