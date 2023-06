Großbrand bei Westfalenstahl in Wickede – Massive Rauchsäule

Flammen schlagen aus den Dächern auf dem Gelände von Westfalenstahl in Wickede an der Ruhr. Ein Großbrand produzierte eine riesige schwarze Rauchsäule über der Stadt.

Wickede/Menden/Fröndenberg. In dem Industriebetrieb Wickeder Westfalenstahl ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Bei dem Industriebetrieb „Wickeder Westfalenstahl“ ist es am Freitagabend zu einem Großbrand gekommen. Die Rauchwolke war auch von Menden und Fröndenberg aus zu sehen. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle - dennoch dauert der Einsatz noch an, teilt das Presseteam der Feuerwehren Soest mit.

Am Freitagabend (23. Juni), gegen 20.45 Uhr, rückten die Feuerwehren der Kreise Soest, HSK und Unna mit einem Großaufgebot zu einem Brand in dem Industriebetrieb „Westfalenstahl“ an der Hauptstraße in Wickede aus. Eine Maschine einer Walzanlage hatte aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, welches sich dann schnell auf das Dach und eine angrenzende Werkhalle ausgebreitet hatte. Alle Arbeiter konnten den Brandort rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Rauchwolke über Menden durch Brand in Wickede bei Westfalenstahl am Freitagabend – vom Obsthof aus gesehen. Foto: Joshua Kipper

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Warnmeldung über die Nina-App heraus gegeben. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass durch die Rauchentwicklung keine Gefahren für die Bevölkerung gegeben waren. +++ Lesen Sie auch:+++

Nach Großbrand: Teile der Deckenkonstruktion sind eingestürzt

Am Samstagmorgen konzentriert sich die Arbeit der Einsatzkräfte auf das Auffinden und Ablöschen von Glutnestern. Dies geschieht gezielt mit Unterstützung von Drohnen mit Wärmebildkamera im Innen- sowie Außenbereich. Teile der Deckenkonstruktion des betroffenen Bereichs sind eingestürzt. Aus diesem Grund erfolgen die Nachlöscharbeiten von außen über handgeführte Strahlrohre und einem Werfer der Drehleiter.

Dicker, schwarzer Rauch quillt am Freitagabend aus dem Dach des Industriebetriebes Wickeder Westfalenstahl. Der Einsatz ist auch Samstagmorgen noch nicht beendet. Foto: René Schwarzfeller / Joshua Kipper

Insgesamt sind am Samstagmorgen weiterhin 50 Einsatzkräfte - zwei Löschzüge, die Drohnengruppe des Kreises Soest und der Rettungsdienst - vor Ort.

Im Verlauf des Einsatzes sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Sie wurden ambulant vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Bis zu 250 Einsatzkräfte bei Großbrand in Wickede vor Ort

Zwischenzeitlich befanden sich rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und der Hilfsorganisation aus den Kreisen Soest und Unna, dem Hochsauerlandkreis und dem Märkischem Kreis im Einsatz.

Zeitweise musste die B 63 in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist erheblich. Die Kriminalpolizei Soest hat die Brandermittlung übernommen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr