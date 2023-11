Gospelchor Kettwig mit neuer Chorleiterin und großen Plänen

Essen Hyoeun Kim ist eine erfahrene Musikerin – gemeinsam mit ihr will der Chor möglichst rasch zurück auf die Bühne

Halleluja! Es gibt wieder richtig gute Botschaften vom Gospelchor Kettwig. Mit einer neuen Chorleiterin startet das Ensemble nach Corona-Krise und anschließender Orientierungsphase wieder durch. Mit Hyoeun Kim am Taktstock will der Chor neue Stücke einstudieren, aber auch sein enormes Repertoire in frischem Glanz aufpolieren. Ziel: Endlich wieder ein Konzert!

Hyoeun Kim löst Carl-Niklas Lempert ab. Der Kirchenmusik-Student hatte als Interims-Leiter den Chor in der Phase nach der Pandemie-Zwangspause gecoached und den Schwerpunkt auf Präzision und Rhythmus gesetzt – das A und O für Gospel-Songs. Mit Hyoeun Kim und auf dieser Basis knüpft der Chor nun wieder an große Zeiten an. Die gab es reichlich seit der Gründung 1990. Einige der rund 30 Sängerinnen und Sänger sind seit Anfang an dabei, einige ganz neu – alle mit Feuereifer. Die gute Botschaft, „The God Spel“ ist die Quintessenz des Ensembles.

Kettwiger Gospler unter den besten 20 Chören in NRW

Lange Jahre hatte Johannes Hanl den Chor geleitet und ihn zu einem Höhepunkt seines Schaffens geführt. 2017 beteiligten sich die Kettwiger Gospeler beim WDR-Chor-Wettbewerb. Von über hundert Bewerbungen kamen die Kettwiger unter die besten 20 Chöre aus NRW.

Herbst 2019 gab es mit dem ausverkauften Jahreskonzert erneut einen umjubelten Glanzpunkt im Chorleben – bevor dieses dann wegen Corona-Auflagen beinahe komplett zum Erliegen kam. Es waren schwere Zeiten, auch weil Johannes Hanl nach beinahe 10 Jahren die Leitung des Chores abgab.

Neustart mit Hyoeun Kim

Aber der Chor hat sich nie aufgegeben – und nun steht der Neuanfang mit Hyoeun Kim an. Die Koreanerin stammt aus einer Musikerfamilie. Und dass sie Chorleiterin werden wolle, das habe für sie früh festgestanden, sagt sie. Folgerichtig hat sie zuerst Kompositionslehre studiert und dann an der renommierten Korea National University of Arts in Seoul ihren Bachelor und Master in klassischer Musik gemeistert. Um internationale Erfahrungen zu sammeln, studiert sie nun Chor-Dirigat an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf. Bereits während ihrer Studienzeit in Korea hat sie Chöre geleitet. Was sie an der Zusammenarbeit mit dem Gospelchor Kettwig reizt, ist die Breite des Repertoires: Sie sagt: „Ich denke, dass jede gute Musik egal welchen Genres die Herzen der Menschen erreicht“. Das wolle sie mit dem Gospelchor gemeinsam schaffen. Sie beschreibt sich selbst als leidenschaftliche Person. Das spürt der Chor, der seine energische neue Leiterin nach den ersten Proben mit Standing Ovations gefeiert hat.

Neugierig geworden? Einfach mitsingen!

Der Chor braucht im Bass und Tenor noch Verstärkung. Notenlesen ist kein Muss – ein musikalisches Ohr hilfreich. Geprobt wird außer in den Schulferien immer mittwochs (19-21 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Kettwig, Hauptstraße 83). Bitte zum Probesingen vorher per Mail anmelden: info@gospelchor-kettwig.de/

