Glückliche Kühe, teure Atomkraft, ein rätselhafter Anschlag

Essen. Wie hält man Vieh artgerecht? Wo entsteht das teuerste Akw? Wer legte den Sprengsatz in Wehrhahn? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Frische Luft im Stall: Die Regierung hat sich den Umbau der Tierhaltung auf die Fahne geschrieben. Aber es geht schleppend voran, weder Konsumenten noch Fleischindustrie ziehen so richtig mit, weiß Susanne Rohlfing zu berichten..

Das Rätsel von Düsseldorf-Wehrhahn: Der Anschlag im Jahr 2000 ist ungeklärt. Äußerungen der NSU-Terroristen Beate Zschäpe lassen nun aufhorchen, wie Dietmar Seher recherchiert hat.

Junge Forscher auf der Pirsch: Der 17-jährige Düsseldorfer Johannes Anderhalden nahm an einer Expedition zum Nordkap teil. Ein bisschen enttäuscht war er schon.

Das teuerste Atomkraftwerk der Welt: In der malerischen Landschaft Südwest-Englands wird ein rekordverdächtiger Kernreaktor gebaut. Björn Hartmann warf Blick hinter den Hochsicherheitszaun.

Schluss mit der Kamikaze-Mentalität: Der Sänger Stefan Stoppok erlitt im Oktober vergangenen Jahres einen Herzinfarkt. Im Interview mit der Sonntagszeitung spricht er über Alkohol, gesunde Ernährung und und seine Beziehung zum Sport.

Ist da Gluten drin? Immer mehr Menschen vertragen glutenhaltige Lebensmittel nicht. Doch sollte man unabhängig davon auf die entsprechenden Produkte verzichten? Lesen Sie dazu unsere Gesundheitsseite.

Die Panther von Gloucester: Immer wieder gibt es in Großbritannien Berichte, dass wilde Panther oder Pumas gesichtet wurden. Tatsächlich glauben einige Menschen, dass Hunderte Raubkatzen durch die Wälder streunen. Realisten verweisen aber auf einen englischen Volksglauben.

Hab ich an alles gedacht? Eine Frage, die man sich vor der Abreise in den Urlaub häufig stellt. Doch meist geht es dabei ums Gepäck, nicht um die Wohnung. Dabei ist es doch besonders wichtig, das eigene Zuhause nach den Ferien wieder so vorzufinden, wie es vorher war. Mit unserer Checkliste auf der Wohnenseite gehen Sie auf Nummer sicher.

Memphis mal ganz anders: Elvis Presley, Johnny Cash und Country-Sound – dafür ist Memphis in Tennessee berühmt. Aber in Midtown lernt man auch viel über die bewegte Geschichte der Stadt kennen, die nichts mit Musik zu tun hat. Lesen Sie die große Reportage auf unserer Reiseseite.

Dazu aktuelle Berichte aus Politik und Wirtschaft sowie aus der Welt des Sports. In Down under läuft die Fußball-WM der Frauen – wie schlägt sich das DFB-Team nach dem erfolgreichen Auftaktspiel. Bei den Männern läuft die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison auf Hochtouren – gibt es noch Last-minute-Transfers?

