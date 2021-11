Glatteis! Tödlicher Unfall auf A4 bei Eschweiler

Eschweiler. Eine Frau aus Belgien ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A4 bei Eschweiler ums Leben gekommen. Polizei warnt vor Glatteis.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Eschweiler-Weisweiler (Städteregion Aachen) ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Beifahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gemeinsam mitteilten. Der Fahrer sowie zwei weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beamte sperrten die A4 in Richtung Köln nach dem Unfall gegen 7 Uhr komplett ab und leiteten den Verkehr ab. Zeitweise war am Morgen auch die A4 in Richtung Aachen voll gesperrt. Ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber waren vor Ort.

Polizei warnt vor Blitzeis auf Straßen und Wegen

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Auto, ein Honda mit belgischem Kennzeichen, mit der bei dem Unfall tödlich verletzten Beifahrerin auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Betonschrammwand. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto wieder zurückgeschleudert und mit zwei anderen Wagen kollidiert. Rettungskräfte befreiten die Verletzten aus den Fahrzeugwracks.

Die Polizei in Düren warnte am Sonntagmorgen vor Blitzeis auf Straßen und Wegen und appellierte, vorsichtig zu fahren: „Auch ohne erkennbaren Niederschlag ist vereinzelt mit dem plötzlichen Auftreten eisglatter Fahrbahnstellen oder Gehwege zu rechnen.“ (dpa)

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr