Gladbeck: Kostenlose Müllentsorgung beim ZBG-Service-Samstag

Beim Service-Samstag im Januar kann Müll aller Art am Zentralen Betriebshof Gladbeck abgegeben werden. Bei Grünabfällen, Sperrmüll und Elektroschrott gibt es indes einiges zu beachten.

Gladbeck Grünabfälle, Sperrmüll, Elektroschrott: Der ZBG nimmt am ersten Service-Samstag des Jahres kostenfrei sperrigen und schwer entsorgbaren Müll an.

Am Samstag, 6. Januar, findet der erste Service-Samstag am Zentralen Betriebshofs Gladbeck (ZBG) statt. Dann haben alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt wieder die Gelegenheit, kostenlos Abfall zu entsorgen, der entweder nicht in die heimische Tonne gehört oder dort nicht hereinpasst.

Der Service-Samstag am Zentralen Betriebshof Gladbeck an der Wilhelmstraße findet am ersten Samstag des Jahres von 9 bis 13 Uhr statt. Das Angebot umfasst die kostenlose Annahme von Papier und Pappe, von Sperrmüll, Grünabfall, alle Arten und von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Metallschrott. Für die Abgabe von Problemabfällen wie Lacken, Farben und Batterien steht der Umweltbrummi bereit. Restabfälle werden gegen Gebühr ebenfalls angenommen.

Da Annahmemöglichkeiten auf dem Wertstoffhof beschränkt sind, bittet der ZBG bei der Entsorgung von Grünabfällen ein paar Spielregeln zu beachten.

Service-Samstag des ZBG in Gladbeck: So werden Gartenabfälle richtig entsorgt

Gartenabfälle müssen in Säcken bis maximal 100 Liter oder in vergleichbaren Gefäßen wie Speisfässern oder Körben angeliefert werden. Der Gartenabfall muss über einen Auftritt von oben in Container eingefüllt werden. Loses Material aus Anhängern oder LKW kann nicht verladen werden.

Die Anlieferung von einem Kubikmeter pro Haushalt und Tag ist gebührenfrei. Darüber hinaus werden Gartenabfälle gegen Gebühr angenommen. Für Gartenabfall je angefangene 100 Liter über einen Kubikmeter hinaus müssen 3,80 € Entsorgungsgebühr bezahlt werden. Die gesamte Anlieferungsmenge ist allerdings auf maximal 2 Kubikmeter beschränkt.

Angenommen wird nur Gartenabfall wie Rasenschnitt, Laub und kleingeschnittener Ast- und Heckenschnitt; sperrige Gartenabfälle, wie Stämme, dickere Äste und Wurzeln, können nicht abgegeben werden. Dafür bietet der ZBG Sammeltermine im Frühjahr und Herbst an.

Der ZBG öffnet mehrmals im Jahr zum Service-Samstag seine Tore für alle, die noch etwas zu entsorgen haben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Abfallentsorgung beim ZBG in Gladbeck: So wird Elektroschrott richtig entsorgt

Aufgrund verschärfter Vorschriften müssen künftig Elektrogeräte, die Lithium-Ionen-Batterien oder -zellen enthalten, gesondert gesammelt werden. Der ZBG bittet daher, problemlos entfernbare Batterien und Akkus allen elektrischen und elektronischen Geräten vor Anlieferung am Wertstoffhof zu entnehmen. Die Zellen selbst können dann separat auch abgegeben werden.

Geräte, bei denen Batterien und Akkus nicht entnommen werden können (zum Beispiel elektrische Zahnbürsten, Rasierer oder MP3-Player) werden getrennt von den anderen Geräten angenommen.

ZBG in Gladbeck: Sperrmüll wird vor Ort nur in begrenzten Mengen angenommen

Der ZBG bittet außerdem, nur kleinere Mengen Sperrmüll anzuliefern. Für größere Mengen muss direkt am Wertstoffhof ein Termin vereinbart werden. Der ZBG ist unter der 992467 telefonisch oder unter der E-Mail-Adresse sperrgut@zb-gladbeck.de zu erreichen.

