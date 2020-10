Gevelsberg: Vollsperrung der A1 zwischen Köln und Dortmund

A

Achtung Autofahrer: Die Autobahn A1 wird mitten in den Osterferien zwischen Köln und Dortmund voll gesperrt werden. Grund sind die Arbeiten an der Brücke Eichholzstraße in Gevelsberg.

Dies ist nicht die erste Vollsperrung der Autobahn wegen dieser seit vielen Jahren andauernden Baustelle. Aber: Ein Ende ist in Sicht. „Unser ganz festes Ziel lautet, dass im Oktober der Verkehr auf der neuen Brücke über die Autobahn rollt“, sagt Andreas Berg, Pressesprecher des Landesbetriebs StraßenNRW. Dann wären fünf Jahre und drei Monate seit der verhängnisvollen Brückenprüfung im Juli 2015 vergangen.

Jetzt geht es auf die Zielgerade der Maßnahme; im Bereich der Anschlussstelle Gevelsberg werden von Samstag, 10. Oktober, etwa 22 Uhr, bis Sonntag, 11. Oktober, etwa 18 Uhr, für Restarbeiten an der Brücke Eichholzstraße die über die Autobahn führt, alle sechs Fahrstreifen gesperrt. „Wir müssen Restarbeiten am Korrosionsschutz vornehmen, aber vor allem die Schalungen entfernen“, sagt der Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau. Schalungen, das sind die Holzformen, in denen die Betonteile der neuen Brücke gegossen worden sind. „Diese Arbeiten können wir ausschließlich unter Vollsperrung vornehmen, weil es zu gefährlich wäre, wenn Teile herunter auf die Fahrbahn stürzen würden“, sagt Andreas Berg. Neben den genannten Arbeiten müssten noch zahlreiche weitere Kleinigkeiten durchgeführt werden, die im Zuge der Sperrung gleich miterledigt werden sollen.

Ausnahmegenehmigung eingeholt

Wer den Blick über das Datum schweifen lässt, dem fällt auf: Das ist das Auftaktwochenende der Herbstferien in NRW – eine Zeit, in der die Autobahnen ohnehin meist auch schon ohne Sperrungen recht verstopft sind. Deshalb ist dies normalerweise eine Zeitspanne, in der Straßen NRW keine Vollsperrungen von derart wichtigen Verbindungen vornehmen darf, wie es die A1 als Nord-Süd-Achse für die gesamte Bundesrepublik darstellt. „Wir haben eine Ausnahmegenehmigung des NRW-Verkehrsministeriums bekommen, um zu diesem Zeitpunkt die Autobahn sperren zu können“, sagt Andreas Berg.

Weil bei der aktuellen Maßnahme ausschließlich an der Brücke Eichholzstraße gearbeitet wird – und nicht wie zuletzt auch an den Brückenbaustellen in Volmarstein und Hagen – verzichtet Straßen NRW auf die zuletzt gewählte große Umleitung, die von Richtung Norden aus kommend bereits in Münster startete. „Der Verkehr wird über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U 65 (Fahrtrichtung Bremen) und U 46 (Fahrtrichtung Köln) geführt“, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde. Die genauen Umleitungsstrecken würden rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme nachgereicht. Die Sperrung soll zudem für den Fernverkehr auf den digitalen Anzeigetafeln an den Autobahnkreuzen Westhofen und Wuppertal-Nord angekündigt werden. Dort sollen parallel auch Umleitungsempfehlungen angezeigt werden. Bisher stellen sich die Umleitungen wie folgt dar:

Umleitung Fernverkehr:

Der Fernverkehr sollte großräumig ausweichen und wird zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord über die A 43, A 44 und die A 45 umgeleitet.

Umleitung Nahverkehr - A 1 in Fahrtrichtung Köln:

Vollsperrung Fahrtrichtung Köln ab Anschlussstelle Gevelsberg bis Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. Die Umleitung erfolgt über die U 46.

Umleitung Nahverkehr - A 1 in Fahrtrichtung Bremen:

Vollsperrung ab Anschlussstelle Gevelsberg bis Anschlussstelle Volmarstein. Die Umleitung erfolgt über die U 65.

Die weiteren Arbeiten – so teilt die Landesbehörde zumindest am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit – sollen ohne eine erneute Vollsperrung der A1 auskommen. „Auch der Rückbau der Behelfsbrücke, sollte meines Erachtens nach maximal eine Verringerung der Fahrstreifen notwendig machen, aber keine komplette Sperrung mehr“, sagt Andreas Berg.

Die anstehenden Asphaltierungsarbeiten auf der neuen Brücke und weitere Dinge, die noch erledigt werden müssen, bevor die ersten Autos wieder auf einer standfesten Dauerlösung über die A1 hinwegrollen, funktionieren sowieso ohne eine Beeinträchtigung des Autobahnverkehrs.

So soll im Oktober die fünfjährige Odyssee zu Ende sein, die damit begonnen hatte, dass Prüfer im Juli 2015 herausfanden, dass die alte Brücke nicht mehr die geforderte Tragfähigkeit besessen hatte. Jahrelang gab es Gewichts- und Breitenbeschränkungen, bis das ausgediente Bauwerk schließlich abgerissen und vor etwas mehr als einem Jahr die Behelfsbrücke installiert worden war.

Im Zuge dieser Maßnahmen war die A1 bislang schon zweimal voll gesperrt worden, um Arbeiten an den Brücken durchzuführen.