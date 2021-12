Gesuchtes Paar aus Duisburg bei Kontrolle auf A40 gefasst

Kleve/Düsseldorf/Duisburg. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A40 bei Kleve ist ein Paar aus Duisburg der Bundespolizei ins Netz gegangen. Es wurden wegen Betrugs gesucht.

Zufalls-Treffer bei einer Standard-Verkehrskontrolle: Bundespolizisten haben in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.10 Uhr eine 31-Jährige und einen 34-Jährigen aus Duisburg auf der A40 bei Kleve überprüft. Das Paar war in einem in Neuss zugelassenen Mercedes E 350 unterwegs.

Bei der Eingabe der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf das Paar wegen Betrugs mit einem Untersuchungshaftbefehl suchte.

Das Paar wurden daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Die Gesuchten werden am Donnerstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt.

