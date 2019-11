Geldschiebe-Razzia: Polizei stellte auch Schusswaffen sicher

Die Ausmaße der Großrazzia am Dienstag sind immens: 212 Millionen Euro soll eine kriminelle Vereinigung mutmaßlicher Geldschieber illegal ins Ausland überwiesen haben. Details zur Ermittlung gaben NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwochnachmittag in Düsseldorf bekannt.

Drei von sechs Haftbefehlen seien bislang vollstreckt worden. Die Männer sind 34, 50 und 51 Jahre alt. Der Hauptbeschuldigte stammt aus Düsseldorf. Er unterhält mehrere Juweliergeschäft, unter anderem in Duisburg. Die anderen beiden Personen wurden in Meerbusch und in Hessen festgenommen.

„Hawala“: Drei Haftbefehle Nach Razzien in NRW

Durchsuchungen gab es laut Landeskriminalamt (LKA) auch in Hessen, Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg und in den Niederlanden. NRW-Innenminister Herbert Reul nannte den Ermittlungserfolg „beeindruckend“.

Der Einsatz am Dienstag steht im Zusammenhang mit der neuen „Task Force“ des Landeskriminalamtes. Die „Task Force“ ist ein Zusammenschluss aus Steuerfahndern, Staatsanwälten, Polizei und IT-Spezialisten. Sie wurde vor einem Jahr gegründet, um die Organisierte Kriminalität und die Finanzierung von Terrorismus „möglichst unmöglich“ (Justizminister Biesenbach) zu machen. Biesenbach weiter: „Die Truppe arbeitet bereits an weiteren Fällen.“

Transfer des Geldes funktioniert über Mittelmänner

So funktioniert Hawala-Banking: Dienstleiter, so genannte Hawaladare, transferieren über Mittelsmänner Geld an offiziellen Banken vorbei. Dafür kassieren sie eine Provision. Wer solch einen Dienst nutzt, braucht selbst kein Konto und der Geldstrom kann nicht unmittelbar nachvollzogen werden. Die Hawaladare verstoßen gegen das Zahlungsdienstleisteraufsichtsgesetz (ZAG), da sie ihre Leistungen ohne Genehmigung der Bankenaufsicht (BaFin) anbieten.

Staatsanwalt Stefan Willkomm skizzierte einen möglichen Zahlungsvorgang: Person A zahlt bei einem Juwelier in Deutschland Geld ein. Daraufhin erfolge ein Anruf in der Türkei, mit der Information dass gleich ein Abholer komme. Gegen ein Code-Wort wird das Geld aus einem anderen Topf in der Türkei an Person B ausgezahlt. Die Auszahlung erfolge nahezu zeitgleich. „Diese Überweisungen unterlaufen jede Form staatlicher Kontrolle, die es gibt“, so Willkomm.