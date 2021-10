Geldautomat in Remscheid gesprengt - Autos beschädigt

Remscheid. Bisher unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Remscheid gesprengt. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber.

Bisher unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen in Remscheid-Lüttringhausen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber nach ihnen.

Die Detonation hatte gegen 3 Uhr mehrere Anwohner an der Straße Am Schützenplatz aus dem Schlaf gerissen, die die Polizei alarmierten, erklärte eine Polizeisprecherin am Morgen auf Anfrage. Es handle sich um einen frei stehenden Geldautomaten gegenüber einer Drogeriemarkt-Filiale an einem Parkplatz.

Trümmer beschädigten mehrere geparkte Autos

Umher fliegende Trümmer beschädigten mehrere Autos, berichtete die zuständige Polizei in Wuppertal. Ob die Täter Geld erbeuteten, stand am Freitagmorgen noch nicht fest, hieß es. Sie seien mit einem schwarzen Auto vom Tatort geflüchtet. Zum Fabrikat und zum Fluchtweg gab es am Morgen keine Informationen der Polizei.

Die Fahndung nach den Tätern brachte bisher keine näheren Erkenntnisse, sagte die Sprecherin. Zur Höhe des Sachschadens gab es am Morgen noch keine Einschätzungen. Die Ermittlungen dauern an. (dae)

