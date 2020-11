Geldautomat in Krefeld-Uerdingen gesprengt - Täter flüchtig

Krefeld: Glasscherben liegen nach einer Sprengung durch Unbekannte vor einer Bankfiliale. In der Fußgängerzone in Krefeld-Uerdingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat in einer Bank gesprengt worden.

Krefeld. Erneut schlagen Automaten-Sprenger in NRW zu. In der Nacht zu Mittwoch trifft es eine Bankfiliale in der Fußgängerzone von Krefeld-Uerdingen.

In der Fußgängerzone in Krefeld-Uerdingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat in einer Bank gesprengt worden. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei Krefeld am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Polizei und Feuerwehr waren nach der Sprengung um 3:30 Uhr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei Krefeld am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Es sei „erheblicher Sachschaden“ entstanden. Auf Bildern war zu sehen, dass durch die Sprengung auch Fensterscheiben der Bank zu Bruch gegangen waren.

„Es steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Täter seien flüchtig.

In Rees im Kreis Kleve hatte die Polizei am Dienstag drei Verdächtige schnappen können, die sich . Laut einer Statistik des Landeskriminalamtes (LKA) gab es in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen bereits rund 170 Geldautomatensprengungen (Versuche mitgerechnet). (red/dpa)