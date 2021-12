Geldautomat in Dorsten gesprengt - Täter flüchten

Dorsten. In Dorsten haben Krminelle in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten gesprengt. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt.

In einer Selbstbedienungs-Bankfiliale in Dorsten haben Unbekannte am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Das Gebäude an der Birkenallee sei dabei stark beschädigt worden, ringsum seien die Fenster zersplittert, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Der Bau, in dem sich auch Wohnungen befinden, sei jedoch nicht einsturzgefährdet. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar. Das Gebäude muss den Angaben zufolge noch auf Sprengstoffreste untersucht werden.

Automatensprengung in Dorsten: Täter flüchteten in Richtung B58

Zeugen beobachteten drei Personen, die in einem schwarzen Auto in Richtung B58 flüchteten. An der Suche nach den Tätern war auch ein Hubschrauber beteiligt. Laut Beschreibung waren alle drei vermutlich männlich und schwarz gekleidet. Einer mit einem silbernen Streifen auf dem Rücken, zwei Personen trugen eine Stirnlampe, mindestens einer war der deutschen Sprache mächtig, heißt es im Einsatzbericht der Polizei.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen. Das Hinweistelefon der Polizei im Kreis Recklinghausen ist unter 0800 2361 111 erreichbar. (red/mit dpa)

