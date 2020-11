Hier lässt es sich fein speisen: Der Restaurantführer „Gault&Millau“ hat wieder die besten Restaurants Deutschlands gekürt, sehr gute Noten gingen auch an 14 Restaurants aus NRW.

Restaurantguide „Gault & Millau“: Das sind die besten Restaurants in NRW

Essen. „Gault & Millau“ hat seinen neuen Restaurantguide vorgestellt – und in NRW 14 Spitzenköche ausgezeichnet. Das sind die besten Restaurants in NRW:

In seinem am Donnerstag vorgestellten Restaurantguide 2021 hat der renommierte „Gault & Millau“ wieder die 500 besten Restaurants in Deutschland ausgezeichnet.

In der Dortmunder Spielbank Hohensyburg lässt es sich nicht nur auf Schwarz oder Rot setzen, sondern auch qualitativ hochwertig speisen. „Palmgarden“, das Restaurant im Stil der 1920er-Jahre, verbesserte sich nach 16 Punkten im Vorjahr auf 17 Zähler und hat ab sofort drei Kochmützen an der Wand hängen.

„Gault & Millau“: Haus Stemberg bleibt die Nummer eins im Ruhrgebiet

Seinen Platz als bestes Restaurant im Ruhrgebiet verteidigte das „Haus Stemberg anno 1864“ aus Velbert-Neviges. Wie im vergangenen Jahr verlieh „Gault & Millau“ Chefkoch Sascha Stemberg 17 Punkte – der aktuell nur einen Mitnahme- und Lieferservice anbieten kann. Was Senior-Chef Walter Stemberg zur Auszeichnung sagt, lesen Sie hier.

Spitzenkoch Sascha Stemberg (Mitte) zwischen seinen Mitarbeitern vom „Haus Stemberg anno 1864“ in Velbert-Neviges. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gleich zwei Spitzen-Restaurants hat die Landeshauptstadt Düsseldorf zu bieten. Sowohl „Nagaya“ im Stadtzentrum als auch „Im Schiffchen“ aus Kaiserswerth zeichnete „Gault & Millau“ mit jeweils 17 Punkten aus.

Die 14 besten Restaurants in der Übersicht: