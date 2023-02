Bei einem Brand in Recklinghausen sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Ein Gabelstapler hatte Feuer gefangen. (Symbolfoto)

Einsatz Gabelstapler in Recklinghausen brannte – drei Verletzte

Recklinghausen. Bei einem Brand in Recklinghausen sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Ein Gabelstapler hatte auf einem Betriebsgelände Feuer gefangen.

Beim Versuch, einen brennenden Gabelstapler zu löschen, sind drei Männer auf einem Betriebsgelände in Recklinghausen leicht verletzt worden. Die Beschäftigten eines Autozulieferbetriebes wurden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der elektrisch betriebene Gabelstapler hatte demnach am Samstagmorgen im Freien Feuer gefangen. Feuerwehrkräfte hätten ihn zügig löschen können. Das Akkupack des Gefährts sei anschließend in einem Wassertank gekühlt gelagert worden. Warum der Gabelstapler in Brand geriet, war zunächst unklar. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerichtsreporter Stefan Wette berichtet aus den Gerichtssälen des Reviers: In Artikeln, im Podcast – und im Newsletter. » Hier anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr