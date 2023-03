Fünffache Mutter überlässt Pädophilem ihre Kinder

Lünen/Dortmund. Ein Pädophiler ist wegen mehrfachem schweren Missbrauch verurteilt worden. Was trieb eine Mutter aus Lünen dazu, ihm die Kinder zu überlassen?

Dieser Fall ist ein Blick in Abgründe, der offenbart, was Erwachsene bereit sind, Kindern anzutun: Eine Mutter aus Lünen soll es ermöglicht haben, dass ein Pädophiler (38) aus Schöningen bei Helmstedt ihren 11 Jahre alten Sohn monatelang sexuell missbrauchen konnte. Sie selbst soll Zeugin von Taten gewesen sein, ebenso die Lebensgefährtin des Kinderschänders und auch Geschwister des Opfers. Der Mann wurde vom Landgericht Braunschweig am Donnerstag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde seine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet.

Anklagen gegen beide Frauen werden vorbereitet. Parallel laufen Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund gegen einen Polizisten aus Lünen, der eine Strafanzeige abgewimmelt haben soll.

Die Hintergründe des Missbrauchs wurden erst durch den Prozess öffentlich. Unsere Redaktion sprach mit Behörden und Zeugen.

Fünf Kinder von drei verschiedenen Vätern

Die Mutter hat fünf Kinder von drei verschiedenen Vätern: Zwillingssöhne (zur Tatzeit im vergangenen Jahr 6 Jahre alt), eine Tochter (7), den Elfjährigen sowie einen ältesten Sohn (17). Über die Handyapp eines Internetradios lernte sie den Mann aus Schöningen im Frühjahr 2022 kennen. Dieser suchte gezielt Kontakte zu alleinstehenden Frauen mit Kindern.

Bereits 2008 hatte er Freundschaft mit einer zweifachen Mütter in Schöningen geknüpft, sie und ihre Kinder zu sich zum Übernachtungsbesuch eingeladen. Dort vollzog er sexuelle Handlungen vor und an den Kindern. Dafür wurde er 2010 zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Es schreckte ihn nicht ab. Mit seiner Lebensgefährtin hat er zwei gemeinsame Töchter. Beide wurden 2019 wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs durch ihren Vater in Obhut genommen und sind es bis heute.

Mutter schickte Täter die Handynummer ihres Jungen

Im Schöninger Fall schickte die Mutter auf Bitten des Täters ihm die Handynummer ihres elfjährigen Sohns. So konnte der Pädophile mit dem Kind anbandeln, bevor er die Familie aus NRW an Ostern 2022 zu sich ins 250 Kilometer Luftlinie entfernte Schöningen einlud. In seiner Dreizimmer-Wohnung lebte er mit der Lebensgefährtin.

Möglicherweise wurde sie zur Komplizin, weil sie wieder Kinder um sich haben wollte. Die Mutter wiederum könnte in dem Mann ihren neuen Partner gesehen haben und war so bereit, ihr Leben in Lünen hinter sich zulassen – offensichtlich ohne Rücksicht aufs Wohl ihrer fünf Kinder. Sie willigte ein, in die kleine Wohnung einzuziehen, in der nun acht Personen lebten.

Sexuelle Gewalt schon in den ersten Tagen

Bereits wenige Tage nach der Ankunft kam es zum ersten Fall sexueller Gewalt an dem Opfer. Details dieser und weiterer Taten sind kaum in Worte zu fassen. Die kleinen Geschwister bezeichneten es in Vernehmungen als „kuscheln“, was ihr neuer „Papa“ und ihr Bruder miteinander trieben. Der Täter filmte den Alltag mit dem Handy, das später beschlagnahmt wurde.

Die Filme sind Dokumente einer sexualisierten Atmosphäre in der Wohnung. Der Elfjährige ist meist in Unterhose zu sehen. Mann und Junge küssen sich, das Kind fragt: „Jetzt oder nachher“, der Täter antwortet „nachher“. In den Videos sind auch die Frauen zu sehen. An einer Stelle, als die Lebensgefährtin mit dem Täter und dem Kind allein im Zimmer ist, redet sie dem Jungen zu: „Du musst keine Angst haben, dass ich der Mutter was sage.“

Durch eine Nachbarin flog der Horror auf

Dass der Horror aufflog, ist dem 17-jährigen Sohn und der früheren Nachbarin der Familie in Lünen zu verdanken. Im August 2022 pendelte die Mutter per 9-Euro-Ticket zwischen Schöningen und Lünen hin und her, um ihre alte Wohnung aufzulösen. Ihr Ältester war dabei. Er vertraute sich der Nachbarin an, die auch Patentante der Zwillinge ist.

Beide gingen zum Jugendamt Lünen. Die Mitarbeiter dort rieten zur Strafanzeige, informierten parallel das Jugendamt Schöningen, das wiederum die Mutter anwies, sie dürfe mit den Kindern nicht mehr in die Wohnung des Mannes zurückkehren. Sie tat es trotzdem. Einen Tag später wurden die Kinder durchs Jugendamt Helmstedt mit Unterstützung der Polizei in Obhut genommen.

Strafanzeige bei der Polizei Lünen

Einen weiteren Tag später wollte der 17-Jährige mit der Nachbarin bei der Polizei Lünen Strafanzeige erstatten. Auf der Wache habe der Diensthabende die Anzeige nicht annehmen wollen, behaupten beide. Die Nachbarin meldete dies dem Jugendamt Lünen. Die Behörde erstattete schließlich Missbrauchsanzeige bei der Polizei Dortmund. Von dort aus wurde umgehend die Polizei Helmstedt alarmiert. Der Täter wurde kurz danach festgenommen.

Die Polizei Dortmund leitete gegen den Lünener Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Strafvereitelung im Amt ein. Die Ermittlungen wurden aus Neutralitätsgründen ans Polizeipräsidium Recklinghausen abgegeben und sind noch nicht abgeschlossen. Zum laufenden Verfahren werde man sich nicht äußern, hieß es auf Anfrage.

Strafrechtliche Konseqenzen werden geprüft

Die Polizei Dortmund prüft derzeit Disziplinarmaßnahmen, die Staatsanwaltschaft Dortmund strafrechtliche Konsequenzen. „Die Ermittlungen dauern an, die Akte ist zurzeit zur Durchführung weiterer Ermittlungen versandt“, erklärt Sprecher Henner Kruse auf Nachfrage.

Die 2. große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig geht davon aus, dass die vier angeklagten Taten, die auf den Zeugenaussagen des älteren Bruders beruhen, nur die Spitze des Eisbergs sind. Der Kinderschänder wurde verurteilt, Sicherungsverwahrung auch geprüft, diese Maßregel aber aus rechtlichen Gründen verworfen.

Kinder sind mittlerweile von der Mutter getrennt

Die Kinder aus Lünen sind bis heute von ihrer Mutter getrennt. Die drei jüngeren Geschwister befinden sich in Fördereinrichtungen. Der Elfjährige wurde von der Nachbarin als introvertiertes Kind beschrieben. Nach der Inobhutnahme durchlief der Junge mehrere Jugendhilfe-Einrichtungen, er soll sich immer wieder sexuell auffällig verhalten haben. Mittlerweile befindet er sich in einem Spezialkinderheim. Sein nunmehr 18-jährige Bruder lebt in Lünen bei der Nachbarin. Seit den Vorfällen in Schöningen hatte er nur einmal telefonisch Kontakt zu seinen drei jüngeren Geschwistern.

