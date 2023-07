Frauen im Widerstand, unmögliche Missionen und ein Phoenix

Essen. Ein neuer Blick auf den 20. Juli 1944. Tom Cruise im Stunt-Einsatz. Eine Lichtschau in Dortmund. Die Themen Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Eine Frau des 20. Juli: Die Planer, Vorbereiter und Aktivisten der Widerstandsbewegung, die im Attentat des 20. Juli kulminierte, waren Männer. Ohne ihre Frauen wäre der Widerstand aber nicht denkbar gewesen. Die bewegende Geschichte der Ursula Schleicher, aufgeschrieben von ihrem Enkel Tobias Korenke.

Nichts ist zu schwer für Ethan Hunt: In „Mission Impossible“ gibt es wieder reichlich Stunts. Thomas Richter blickt zurück auf die spektakulärsten Szenen der bisherigen Folgen.

Heiß auf Eis: Der 17-jährige Iserlohner Nils Elten will als Eishockeyprofi für Furore sorgen. Daran ändern auch Blessuren nichts, wie er Andreas Thiemann verraten hat.

Chinas Lithium-Feldzug: Der Boom bei Elektroautos lässt den Bedarf an Batterien rasant steigen. China investiert Milliarden, um sich weltweit Vorkommen zu sichern. Was das für Deutschland bedeutet, lesen Sie auf eer Wirtschaftsseite.

Phoenix erstrahlt in neuem Licht: Gemälde weltberühmter Maler, projiziert auf riesigen Flächen. Mit diesem Konzept ist in Dortmund in einer ehemaligen Stahlwerkshalle eine spektakuläre Schau entstanden. Rolf Kiesendahl hat sich vor Ort umgeschaut.

Was bei Hitzewellen hilft: Hohe Temperaturen bergen vor allem für Kranke und alte Menschen Gefahren. Schon die richtige Kleidung kann dabei für Abhilfe sorgen. Weitere Tipps lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite.

Durch die Allee der Gletscher: Die Ländgange am berühmten Kap Hoorn bilden die Highlights der Patagonien-Kreuzfahrt. Lesen Sie dazu unsere große Reportage auf der Reiseseite.

„Es muss ja nicht so lange sein“. Bibiana Beglau ist als vielseitige Schauspielerin geschätzt. Jetzt ist sie in der ZDF-Satireserie „Freiheit ist das Einzigste, was zählt“ zu sehen. Im Interview spricht die 52-Jährige auch über das Streben nach Glück und warum sie keine 80 werden will.

Die Überfliegerin: Schon mit vier Jahren beschloss Adela Poteri, Astronautin zu werden. Mit fünf vertiefte sie sich in Bücher über das Universum. An der Uni Hannover fühlt sich das hochbegabte Mädchen richtig wohl – sie ist gerade 13 geworden.

Die lange Geschichte der Opel-Stromer: Während viele Marken erst ganz zögerlich auf den Elektro-Zug aufspringen, wurden in Rüsselsheim bereits in der 1960er-Jahren E-Autos gebaut – zum Beispiel der legendäre GT, wie Sie auf der Autoseite lesen.

Ein gemeinsames Zuhause schaffen: Erst die richtige Einrichtung lässt eine Wohnung zu einem Heim werden. Zwei Wohnexperten erklären auf unserer Wohnen-Seite, was für diesen Prozess nötig ist.

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergründe aus dem Sport. In Wimbledon stehen die Entscheidungen der weltbesten Tennis-Asse an. Und im Fußball haben die Profis schon wieder die Vorbereitung auf die neue Saison geschnürt. Wie sieht es bei den großen Revier-Vereinen Borussia Dortmund, VfL Bochum und Schalke 04 aus?

