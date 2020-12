Ruhrgebiet. Forscher haben durchgespielt, was ein starkes, aber denkbares Erdbeben in Köln anrichten könnte. Vorbereitet ist die Region nicht, doch es ginge.

Ja, zugegeben, die Daten des bisher schwersten Erdbebens in Deutschland sind nicht direkt geeignet, das Land in Angst und Schrecken zu versetzen: Es geschah am 18. Februar 1756 bei Düren, viele Gebäude wurden beschädigt, hunderte Schornsteine stürzten ein, vier Menschen starben. Heute schätzt man die Stärke auf 5,4. Aber Erdbeben können auch anders. Auch in Deutschland, sagen Forscher.

Seit 2012 lässt sich der Bundestag jährlich über mögliche Katastrophen informieren, und diesmal hieß der Auftrag: Erdbeben. Im Rheinland, wo die Erde sich innerhalb Deutschlands am meisten schüttelt – siehe Düren. Und so hat das „Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ)“ den unwahrscheinlichen, aber denkbaren Fall eines Bebens der Stärke 6,5 bei Köln durchgespielt.

Der Strom fällt tagelang aus, Trinkwasser kommt nicht mehr

IDas Seismologische Observatorium der Ruhr-Universität Bochum zeichnet regelmäßig Erdbeben auf. Die meisten im Ruhrgebiet sind bergbaubedingt und erreichen überschaubare Stärken zwischen zwei und drei. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Die Erde beginnt zu wackeln, Gebäude knarzen und stürzen teilweise ein, Straßen werden durch herabstürzende Trümmer blockiert“, sagt Erdbebenforscher Marco Pilz. Und seine Kollegin Cecilia Nievas sagt: „Von den geschätzt 170.000 Wohngebäuden in Köln würden mehr als 10.000 mäßige bis schwere Schäden erleiden.“

Und das sind ja nur die ersten Sekunden. Als Folge eines solchen Bebens sagen die Forscher voraus: Es sterben zwischen 100 und 1000 Menschen. Der Strom fällt tagelang aus, das Trinkwasser, das Löschwasser. Schadstoffe treten aus, Krankenhäuser sind überfüllt, müssen Verletzte in ganz Deutschland und in Nachbarländern unterbringen.

Selbst, die Kommunikation der Retter und Helfer funktioniert nicht mehr. Wegen der Vielzahl der beteiligten Einrichtungen kommt es auch zu sehr kleinteiligen Vorhersagen wie der, es werde nach einem solchen Beben „zu wenig Schadensgutachter“ geben.

Schulen und Krankenhäuser sollten auf ihre Standfestigkeit hin untersucht werden

Natürlich bleibt es nicht beim Horrorszenario in dieser Bundesdrucksache 19/23825, die jetzt dem Bundestag zugeleitet wurde. Sondern darin stehen auch Empfehlungen: Menschen zu schulen, wie sie sich bei Erdbeben verhalten sollen. Schulen und Krankenhäuser auf ihre Standfestigkeit zu untersuchen.

Die Vorbereitung auf ein Erdbeben in der gefährdeten Region sei nicht gegeben, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung nicht sichergestellt, heißt es weiter. Ärzten müssten „Grundkenntnisse der Katastrophenmedizin und der Triage vermittelt werden“ – das ist die gefürchtete Auswahl, wer bei beschränkten medizinischen Kapazitäten noch behandelt werden soll und wer nicht.

Statistik sagt ein solches Beben für alle 1000 bis 3000 Jahre voraus

„Statistische Analysen zeigen, dass in der Niederrheinischen Bucht etwa alle 100 bis 300 Jahre mit einem (deutlich schwächeren) Beben der Stärke 5,5 zu rechnen ist“, sagt Gottfried Grünthal, der GFZ-Experte für historische Erdbeben. Eines wie das beschriebene trete wohl „alle 1000 bis 3000 Jahre“ auf.

In den vergangenen Jahren hatte der Bundestag sich unter anderem über die Gefahren durch Dürre, Sturmflut und große Chemieunfälle unterrichten lassen. 2012 schon gab es auch eine Prognose für den Fall einer Virus-Pandemie, aber so ein Seuchenzug ist natürlich reine Science Fiction.