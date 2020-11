Die Straße hat man vergessen, wenn man ausgebogen ist: eine wie so viele im Ruhrgebiet, die, ääh, Moment . . . genau, die Lothringer Straße in Gelsenkirchen. Drei- und vierstöckige Wohnhäuser, 54 Hausnummern, Tempo 30; eine Kita, ein Spielplatz, eine Pizzabude. Sehr ruhig, kein Durchgangsverkehr. Doch wenn alles gut läuft, werden Stadtplaner und Kommunalpolitiker sich eines Tages hier die typischerweise abgewetzte Klinke eines Vorzeigeprojekts in die Hand geben.

Denn neben einer weiteren Straße in Dortmund ist sie ausgeguckt für das Forschungsvorhaben „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“. Es soll herausarbeiten, wie eine Straße aussieht, der die autoarme und klimagerechte Zukunft gehört. Wo weniger Autofahrer unterwegs sind und mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad; wo Wasser, Bäume und Fassadengrün den Klimawandel ausgleichen; wo Menschen sich gerne aufhalten, statt nur entlangzugehen.

„Was stört die Menschen, was wünschen sie sich, welche Ecke ist gefährlich?“

Die Lothringer Straße in Gelsenkirchen-Rotthausen sieht heute so aus. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Wir suchen Input“, sagt Steven März: „Was stört die Menschen, was wünschen sie sich, welche Ecke ist gefährlich, was wird gebraucht?“ Der 36-jährige Geograf und Projektleiter sitzt in einem Besprechungsraum des „Wuppertal Instituts für Klima Umwelt Energie“ und erörtert, was die Besonderheit an „Lesson“ ist. Unter anderem dies: Sie fragen einfach die Anwohner.

Das ist gerade schwierig. Weniger in der Straße in Dortmund, die eher akademisch und jung geprägt ist, dort werden sie die Stimmen wohl digital sammeln, Antworten auf: Wie lange suchen Sie einen Parkplatz? Haben Sie ein Fahrrad? Gibt es genug Fahrrad-Ständer? Verweilen Sie oder gehen Sie durch, gibt es so etwas wie eine Nachbarschaft – und viele Fragen mehr.

Die Stadt Gelsenkirchen freut sich, Teil eines innovativen Projekts zu sein

Wie man dagegen die Bewohner der Lothringer Straße erreicht, ist noch nicht recht klar: Viele Ausländer leben hier, viele Menschen vom Balkan, viele ziehen fort, viele ziehen her. Aber um es klar zu sagen: Schrottimmobilien stehen hier nicht.

Die Stadt Gelsenkirchen jedenfalls freut sich, „Teil eines so innovativen Projekts zu sein“, sagt Stadtbaurat Christoph Heidenreich. Die Lothringer Straße liegt im Stadtteil Rotthausen, für die Verwaltung „ein Stadtteil mit großem Potenzial“, was nichts anderes ist als eine freundliche Tarnung für: rückständig, problematisch.

„Man kann nicht Parkplätze wegnehmen und nichts zurückgeben“

Steven März, Autor der Vorstudie „Lebenswerte Straße“ und Leiter des Folgeprojekts in Dortmund und Gelsenkirchen Foto: Privat

Die Straße umzubauen, war eh vorgesehen für die nächsten Jahre, jetzt kommt der Ehrgeiz noch oben drauf, etwas Besonderes daraus zu machen. Gerade in diesen Zeiten der, vorsichtig ausgedrückt, eingeschränkten Bewegungsfreiheit sei „die Frage der Aufenthaltsqualität in der allernächsten Umgebung sehr wichtig“, heißt es.

März, der Projektleiter, zeigt mit dem Beamer Bilder ähnlicher Vorhaben aus Paris und Berlin. Ihnen ist gemein: Fußgänger haben Platz, es gibt Grünflächen und Sitzbänke, manchmal eine Busspur. Die Grenzen sind aufgehoben. Autos fahren noch. „Man kann nicht Parkplätze wegnehmen und nichts zurückgeben, das funktioniert nicht“, sagt er.

Im Idealfall Einfluss auf Baustandards und Förderrichtlinien

Das NRW-Umweltministerium finanziert das Projekt, die Emschergenossenschaft ist mit dabei. Angelegt ist es auf mehrere Jahre. Doch schon Ende 2020 sollen erste Entwürfe in die Welt gesetzt werden, wie die beiden Straßen einmal aussehen könnten. Parallel dazu läuft, in welcher Form auch immer, die Einbindung der Bürger. Die Kinder aus der Kita werden wohl als erste beantworten: Was fehlt euch? Wo habt ihr Angst? Was hättet ihr gerne?

Frühestens 2023, vielleicht aber noch später könnten die Umbauten beginnen. Im Idealfall soll, was die Forscher erarbeiten, einmal einfließen in Baustandards oder Förderrichtlinien. Und mehr kann die Lothringer Straße vom Leben nicht erwarten.