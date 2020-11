EssenWenn Oliver Schmitz mal wieder eine Schachtel mit exotischen Pflanzen oder Pülverchen vom Zoll abholen muss, dann genügt es meist, wenn er sagt: „Ich bin Prof. Dann ist das schon okay. Es gibt auch in der deutschen Bürokratie ein gewisses Grundvertrauen.“ Und Oliver Schmitz ist oft beim Zoll, denn der Chemiker der Uni Duisburg-Essen untersucht seit Jahren Heilpflanzen aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) auf ihre Wirkstoffe. Auch sudanesische Savannensträucher und vietnamesischer Engelwurz landen in seinem Hightech-Labor. Das Ziel: Die wirklich wirksamen Kräuter sollen eben nicht durch Pillen verdrängt werden, sondern als preiswerte Alternative erhalten bleiben.

Die Suche nach einem pflanzlichen Rezepten gegen Hepatitis B und anderen Leberkrankheiten begann mit einer Umfrage unter Ärzten im traditionell geprägten Nordwesten Vietnams. „Dort werden viele Kräuter gegeben, aber einige wirken gar nicht. Bei anderen weiß man nicht, warum sie wirken“, erklärt Schmitz. Also fragten die vietnamesischen Partner auch die Patienten, was geholfen hat. Die fünf vielversprechendsten Rezepte testeten vietnamesische Forscher in Petrischalen und an Tieren. Die zwei erfolgreichsten werden nun in Essen analysiert, um herauszufinden, welche Stoffe in den Pflanzen genau helfen. So kann man sie in Zukunft gezielter und effektiver anbauen und einsetzen, um besonders Menschen mit niedrigem Einkommen zu helfen.

Auf die Formulierung kommt es an

Und warum machen so etwas nicht die Pharmakonzerne? Natürlich haben sie zum Beispiel längst sämtliche chinesischen Heilpflanzen in ihre Bestandteile zerlegt – „aber sie haben nur die einzelnen Wirkstoffe betrachtet“, sagt Schmitz. Ein Fehler aus Sicht des Chemischen Analytikers, denn durch Kombination der rund 800 klassischen Pflanzen entstehen 25.000 Formulierungen. Wenn man einen Tee aus Oldenlandiakraut und Bärtigem Helmkraut kocht, hat Schmitz herausgefunden, entstehen neue Wirkstoffe und Kombinationen. Was an dem Tee wirkt, hätte also die Analyse der einzelnen Pflanzen nicht gezeigt.

Die Zusammenarbeit mit China in der angewandten Chemie geht bis Anfang der 80er zurück. „Die meisten bekannten Professoren haben in Deutschland gelernt“, sagt Schmitz, der den Austausch seit 2012 leitet und in China als Experte für Qualitätskontrolle bei Heilkräutern gilt. „Auch da gibt es Fälschungen“ , die er in Essen enttarnt. Er setzt sich dafür ein, dass Pflanzen mehr angebaut als gesammelt werden. Hier müsse die Qualität gesichert werden, denn eine nachträgliche Analyse wie in seinem Labor sei viel zu aufwendig. Selbst gut ausgestattete Apotheken hätten nicht die passenden Geräte.

Ein Stück Würfelzucker im Baldeneyse finden

Die können im Zweifel bis auf die fünfte Nachkommastelle wiegen. Ja, wiegen. Die Pülverchen, die Schmitz oder seine Doktoranden mitbringen, werden zum Beispiel schlagartig verdampft. Das Gas wird durch eine Leitung, dünner als ein Haar geleitet und in einer an seinem Lehrstuhl konstruierten „Ionenquelle“ positiv geladen. Dann müssen die Teilchen in einem Massenspektrometer einen genau definierten Weg zurücklegen. Die Zeit, die sie benötigen, verrät etwas über ihr Gewicht und somit über ihre chemische Zusammensetzung. Manche Stoffe lassen sich sofort auf diese Weise identifizieren, bei anderen sind weitere Tests nötig.

Früher musste man genau wissen, wonach man sucht – zum Beispiel nach Giften bei Kriminalfällen. Mittlerweile arbeiten die Geräte so schnell, dass auch eine blinde Suche möglich ist. Und sie sind unglaublich genau: „Würden Sie Würfelzucker in den Baldeneysee geben, könnte ich ihnen sagen, ob es ein oder zwei Stücke waren – vorausgesetzt man rührt einmal gut um.“ Schmitz untersucht tatsächlich auch Fälschungen in Lebensmitteln: Wenn teures Kaffeepulver mit der günstigen Sorte Robusta gestreckt wird, entgeht das seinen Feinwaagen nicht.

Die Engelwurz-Falle

Manchmal liegt der Fehler aber auch im System. Beim in der TCM beliebten Chinesischen Engelwurz (Angelica Sinensis) etwa gibt es Nachschubprobleme, also wird er manchmal ersetzt durch den in Südkorea heimischen Großen Engelwurz (Angelica Gigas) – zum Beispiel bei der Behandlung von Menstruationsproblemen. „Gigas hat zwar die selben Wirkstoffe“, hat Schmitz herausgefunden, „aber er hat außerdem noch Betablocker“, also Blutdrucksenker, die Probleme verschärfen können.

„Auch mit chinesischen Heilpflanzen kann man viel Mist bauen“, sagt Schmitz, denn natürlich können auch Pflanzen starke Wirkungen haben. Vor fünf Jahren zum Beispiel bekamen unter anderem die chinesische Pharmakologin Youyou Tu den Nobelpreis für ihre Entdeckung, dass ein Extrakt aus dem Einjährigen Beifuß gegen bestimmte Malaria-Erreger wirkt.

>> Info: Ursprung des Lebens

Oliver Schmitz ist auch an dem „Origin of Life“-Projekt beteiligt, in dem Essener Forscher ihre neue Theorie zum Ursprung des Lebens belegen wollen. Sie gehen davon aus, dass sich die Vorläufer von Zellen in wassergefüllten Erdspalten unter dem Einfluss rhythmisch wechselnder Drücke gebildet haben, etwa durch Gezeitenkräfte.

Tatsächlich brachte ein entsprechendes Laborexperiment Anfang des Jahres solche Vesikel hervor. Die Forscher bohrten auch in der Vulkaneifel, um im Tiefengestein solche organischen Bausteine zu finden. Die Bohrkerne sind nun ausgewertet – und tatsächlich wurden sie gemäß ihrer Theorie fündig.