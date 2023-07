Flughafen Düsseldorf: Neues spannendes Direktziel

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Flughafen freut sich über eine neue, attraktive Direktverbindung. Chef Ben Redeligx hat sie vorgestellt.

Eurowings verbindet Düsseldorf mit der israelischen Metropole Tel Aviv: Ab 2. Dezember fliegt die Airline vom Rhein direkt ins wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Israels. Die Route wird zunächst dreimal wöchentlich bedient: dienstags, donnerstags und samstags.

Mehr als 100 israelische Unternehmen in NRW

„Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Eurowings das Band zwischen unserem Bundesland und Israel mit dieser Strecke noch enger knüpft“, erklärte Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports, am Donnerstag. Nordrhein-Westfalen und Israel verbinde eine langjährige Freundschaft. Zahlreiche Städtepartnerschaften und reger Austausch in Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft seien Ausdruck der besonderen Beziehungen. Zudem, so Redeligx, seien mehr als 100 israelische Unternehmen in NRW angesiedelt. Die neue Direktverbindung werde nicht nur den kulturellen und touristischen Austausch mit Israel fördern, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen stärken.

115 Direktverbindungen mit Eurowings ab Düsseldorf

Jens Bischof, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eurowings, betonte: „Schon heute ist der Düsseldorfer Flughafen mit mehr als 115 Direktverbindungen unsere größte Basis. Weitere Trend-Destinationen wie Tel Aviv machen Eurowings für Reisende mehr denn je zur ersten Wahl in NRW – im Sommer wie im Winter. Urlauber, Geschäftsreisende sowie alle, die ihre Familien oder Freunde besuchen wollen, haben nun mit Eurowings eine schnelle Direktverbindung in die israelische Metropole.“

