Flinke Flitzer, scharfer Senf und ein beliebter Metzger

Essen. Warum ist die Carrera-Bahn so beliebt? Woher kommt der Senf? Was sagt der Fleischer seinen Fans? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Mit Vollgas durchs Wohnzimmer: Vor 60 Jahren standen erstmals surrende Carrera-Bahnen unterm Weihnachtsbaum. Die Dimensionen der modernen Anlagen sind heute aber etwas anders als damals. Andreas Böhme erinnert sich an Kinderzeiten.

Die Scharfmacher: Die Traditionsmarke Löwensenf ist für viele Senfliebhaber eine Institution. In Düsseldorf werden pro Jahr 6500 Tonnen produziert. Rolf Kiesendahl hat sich vor Ort umgesehen.

In der Weihnachtsbäckerei: Wenn es um Kinderlieder geht, kommt man um ihn nicht herum. Jetzt bringt Rolf Zuckowski sein bekanntes Weihnachtslied als Musical auf die Bühne. Reinhard Franke hat ihn interviewt.

Wenn der Schmerz zu lange anhält: Das Nervensystem ist so an die Übermittlung von Schmerzreizen gewohnt, dass es zu stark auf darauf reagiert. Ein Teufelskreis für die Betroffenen. Was man tun kann, lesen Sie auf der Gesundheitsseite.

Karibisches Duo: Vor der Küste Venezuelas locken Trinidad und Tobago mit traumhaften Stränden und grünem Regenwald. Hier lässt es sich wunderbar genießen, wie Sie auf unserer Reiseseite lesen können.

„Erzählt es bloß niemandem!“ Wie junge Familien damit umgehen, wenn Vater oder Mutter an Demenz erkranken – und wo sie Hilfe und Beistand finden können.

Wie man das Eigenheim zu Geld machen kann: Die Immobilie ist abgezahlt, aber das Geld im Alter rar. Da könnte es eine gute Möglichkeit sein, das Haus zu liquidieren. Oder besser nicht? Lesen Sie unsere Analyse auf der Wirtschaftsseite.

Der Frischfleisch-Influencer: Ein Metzger wird zum Internet-Star. Alexander Richter hat Tausende Fans. Mittlerweile kommen sie von weither in das 1000-Seelen-Dorf Wolsdorf bei Helmstedt - nur um ihn zu sehen. Wie hat er das geschafft?

Die schwarzen Kassen der Bonner Republik: Vor 40 Jahren trieb die Flick-Affäre ihrem Höhepunkt zu. Die Millionenzahlungen des Konzerns an die Parteien erschütterten das Land, wie Dietmar Seher berichtet.

Nahrungsergänzungsmittel für Kinder? Sie sehen oft aus wie Süßigkeiten und versprechen vieles – vom besseren Konzentrationsvermögen bis hin zu einem gesunden Immunsystem. Doch sind sie wirklich sinnvoll? Die Antwort finden Sie auf unserer Wissen-Seite.

