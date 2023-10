Festnahme nach Terrorverdacht: Razzia im Kreis Mettmann

Mettmann/Essen. Sie wollten die Demokratie stürzen und Gesundheitsminister Lauterbach entführen: Im Kreis Mettmann wurde ein 49-Jähriger festgenommen.

Festnahme im Kreis Mettmann: Die Polizei Düsseldorf hat hier am Dienstag einen Haftbefehl gegen einen 49-Jährigen vollstreckt. Ihm wird eine führende Rolle bei einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, die unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollte. Zeitgleich erfolgten Durchsuchungen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Festnahme nach Terrorverdacht im Kreis Mettmann: Gezielte Anschläge

„Es besteht der Verdacht, dass die Vereinigung spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel zusammengetreten war, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und durch ein letztlich autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen“, teilt die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit.

Mit gezielten Sprengstoffanschlägen auf die Energieversorgung sollte ein wochenlanger Stromausfall herbeigeführt werden. Ein mehrstufiger Plan sollte zum Umsturz führen. Teil des Szenarios: Die Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach „unter Anwendung von Waffengewalt“, heißt es. Die Tötung der Personenschutzbeamten Lauterbachs nahm die Gruppe dabei in Kauf.

Festnahme nach Terrorverdacht: Fünf Personen festgenommen

Insgesamt fünf Personen sind am Dienstag festgenommen worden, die entweder Mitglieder oder Unterstützer der Gruppe gewesen sein sollen. Der Generalbundesanwalt wirft den in Koblenz Angeklagten die Gründung einer Terrororganisation und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Bereits im April und Oktober 2022 wurden mehrere Tatverdächtige, darunter auch wohl auch zentrale Köpfe der Gruppe, in Rheinland-Pfalz festgenommen. (mit afp)

