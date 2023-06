Ferienbeginn: Wo in NRW die größten Staus zu erwarten sind

Im Stau in die Sommerferien: So beginnt die Urlaubszeit für viele - auch dieses Jahr wieder.

Ruhrgebiet. Am Donnerstag nächster Woche (22.6.) beginnen die NRW-Sommerferien. Staus werden vor allem für Freitag und Samstag erwartet. Wo es haken könnte.

Der Weg ans Meer ist mit Baustellen und Engpässen gepflastert. So ist es seit Jahrzehnten und so wird es auch 2023 wieder sein. Denn auf der Autobahn 1 läuft der sechsstreifige Ausbau nördlich von Osnabrück zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage. „Der Verkehr fließt hier teilweise auf zwei verengten Fahrstreifen je Richtung“, so die Autobahn GmbH Westfalen. Was man so fließen nennt.

Damit nicht genug: Auch südlich von Münster, zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup, läuft der Ausbau der A1 auf sechs Spuren. Auch hier wird der Verkehr in beide Richtungen durch zwei verengte Spuren geleitet. Und ein drittes, kleineres Hindernis entsteht nördlich des Kreuzes Unna: drei verengte Spuren in Richtung Norden wegen des Abrisses dreier Brücken.

Die A45 ist fast eine einzige, langgezogene Baustelle. Auch wegen der Sperrung in Lüdenscheid gilt die Empfehlung: weit umfahren! Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Die regionalen Autobahn-Gesellschaften des Bundes, Rheinland und Westfalen, haben jetzt Tipps für Autofahrer und -fahrerinnen veröffentlicht, die in den ersten Ferientagen auf die Reise gehen wollen. Sie raten den Reisenden, „antizyklisch zu fahren“ (also dann, wenn nicht alle fahren) „oder gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen und sich über mögliche Baustellen und Umleitungen zu informieren“.

Vor allem am Freitagnachmittag bis -abend könne es „in den Ballungsgebieten und auf den klassischen Reisestrecken zu einer angespannten Verkehrslage kommen“. Generell sei von Sonntag an (25.6.) „mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen“. Und das sind neben der chronisch schwierigen A1 die wesentlichen spezifischen Hindernisse für Menschen aus dem Ruhrgebiet.

A2: Zwischen Bottrop und Oberhausen wird aktuell die Fahrbahn saniert. Alle Fahrstreifen sind frei, aber eingeengt.

A3: Sie stehe im Fokus des Verkehrsaufkommens, heißt es. Mehrere Baustellen könnten zu Staus führen. Wegen des Umbaus des Kreuzes Kaiserberg in Duisburg „stehen dort je Fahrtrichtung nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung“. Vom 23. Juni um 22 Uhr bis 4. Juli um 5 Uhr ist in Richtung Köln sogar nur ein Streifen frei. Auch zwischen Hamminkeln und Wesel ist bis Anfang Juli nur eine Spur zu befahren. Dort sanieren sie die Strecke. Und dann ist noch bei Köln das Kreuz Heumar eine Baustelle (A3/A4/A59).

A40: Wegen Sanierung der Fahrbahn ist es vom 23.6. (Freitag) bis 25.6. in Fahrtrichtung Dortmund nicht möglich, auf die A43 abzubiegen. Generell sei in Fahrtrichtung Niederlande „mit erhöhtem Reiseverkehr zu rechnen“.

A42: Von Freitag, dem 7. Juli, bis Montag, dem 10. Juli, ist die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen-Schalke und -Bismarck gesperrt. Auch hier läuft eine Sanierung.

A43: Wegen des laufenden Ausbaus auf sechs Spuren gibt es einen langen Engpass in beiden Richtungen im Stadtgebiet Herne bis nach Recklinghausen hinein. Da die Emschertalbrücke mit höchstens 3,5 Tonnen befahren werden darf, wird darauf hingewiesen, „dass die Gewichtsgrenze auch für Gespanne gilt, denn Anhänger und Zugfahrzeug werden zusammen gewogen“. Am Wochenende vom 14. bis 17. Juli (ebenfalls Freitag bis Montag) wird die Baustelle umgebaut, dann ist die A43 zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Recklinghausen in Richtung Münster gesperrt.

A45: die längste Autobahn in Arbeit überhaupt. Auch sie wird auf sechs Spuren verbreitert, 14 neue Talbrücken sind in Arbeit. In vielen Abschnitten sind nur zwei verengte Spuren frei. Die „Autobahn Westfalen“ erinnert nochmals an die Sperrung in Lüdenscheid: „Hier sollten Urlaubsreisende großräumig über Köln oder über Kassel ausweichen, denn die regionalen Umleitungsstrecken sind dauerhaft überlastet.“

