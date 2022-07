Familienstreit eskaliert: Wilde Verfolgungsfahrt durch Köln

Köln. Eigentlich sollte es eine Aussprache werden - aber es artet aus: Die Fahrer rasen durch das Zentrum, überholen und rammen sich gegenseitig.

Eigentlich hatten sie sich zu einer Aussprache treffen wollen, doch dann eskalierte ein Streit unter Familienmitgliedern in Köln. Die Verwandten gingen zunächst aufeinander los, daraufhin flüchteten drei Männer mit einem Auto. Ein Gegner folgte ihnen in einem anderen Fahrzeug. Die beiden Fahrer rasten durch die Innenstadt und überholten und rammten sich gegenseitig. Auch der Wagen einer unbeteiligten Frau wurde bei dem Rennen touchiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Fahrer überfuhren Verkehrsinseln und Verkehrsschilder, bis sie in einer Sackgasse im Stadtteil Porz steckten. Einer der Männer rief daraufhin die Polizei. Einem 32 Jahre alten Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Fahrer wird ermittelt, Führerscheine und Autos wurden sichergestellt. Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend. (dpa)

